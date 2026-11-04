Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει παρατηρήσεις για τη μη χρήση της συνταγματικής ονομασίας στη Βόρεια Μακεδονία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει σαφείς αιχμές για τη στάση που τηρούν κυβερνητικά στελέχη της Βόρειας Μακεδονίας απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση προόδου για τη χώρα, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Στην έκθεση αυτή, η Κομισιόν επισημαίνει με έμφαση ότι η συστηματική αποφυγή χρήσης της συνταγματικής ονομασίας της χώρας από μέλη της κυβέρνησης και ανώτερους αξιωματούχους ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η πρακτική αυτή, η οποία περιλαμβάνει την παράλειψη του προσδιορισμού «Βόρεια» στις δημόσιες τοποθετήσεις, παρατηρείται συστηματικά από τον πρωθυπουργό Χρίστιαν Μίτσκοσκι, καθώς και από άλλα κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές του δεξιού κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE.

Οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στην ετήσια έκθεση προόδου για τη Βόρεια Μακεδονία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει σαφείς παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, υπογραμμίζει ότι μέλη της κυβέρνησης και ανώτεροι αξιωματούχοι της Βόρειας Μακεδονίας παραβλέπουν κατά καιρούς τις προβλέψεις της Συμφωνίας.

Ειδικότερα, η Κομισιόν αναφέρεται στην αποφυγή χρήσης της συνταγματικής ονομασίας της χώρας, τονίζοντας ότι αυτή η πρακτική μπορεί να έχει επιπτώσεις στις σχέσεις καλής γειτονίας. Η καλόπιστη εφαρμογή των διμερών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών, παραμένει ουσιώδης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της έκθεσης. Η συνεργασία με την Ελλάδα συνεχίζεται σε διάφορους τομείς, όπως η οικονομία, οι υποδομές, η ενεργειακή διασυνδεσιμότητα, ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

Η στάση των κυβερνητικών στελεχών

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, βρίσκεται στο επίκεντρο των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μαζί του, κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές του δεξιού κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE χρησιμοποιούν συστηματικά στις δημόσιες τοποθετήσεις τους την ονομασία «Μακεδονία».

Αυτή η πρακτική περιλαμβάνει την παράλειψη του προσδιορισμού «Βόρεια», κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η Κομισιόν επισημαίνει ότι αυτή η συμπεριφορά από ανώτερους αξιωματούχους και μέλη της κυβέρνησης αποτελεί παραβλέψη της συμφωνίας.

Η Συμφωνία των Πρεσπών και οι προβλέψεις της

Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί ένα κομβικό διμερές κείμενο που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2018. Η πλήρης έναρξη της ισχύος της πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019, θέτοντας τέλος σε μια πολυετή διαφορά μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων σχετικά με το ονοματολογικό ζήτημα.

Βασική πρόβλεψη της συμφωνίας είναι η χρήση της ονομασίας «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». Η σύντομη μορφή αυτής της ονομασίας είναι «Βόρεια Μακεδονία». Η χρήση της συγκεκριμένης ονομασίας προβλέπεται τόσο εντός των συνόρων της χώρας όσο και σε όλες τις διεθνείς της σχέσεις, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέπεια στην αναφορά του ονόματος του κράτους.

Επιπτώσεις στις σχέσεις καλής γειτονίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ρητά ότι η πρακτική της μη χρήσης της συνταγματικής ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της καλόπιστης εφαρμογής όλων των διμερών συμφωνιών, με τη Συμφωνία των Πρεσπών να αποτελεί ένα ουσιώδες μέρος αυτών.

Παρά τις παρατηρήσεις, η συνεργασία με την Ελλάδα συνεχίζεται σε διάφορους τομείς, όπως η οικονομία, οι υποδομές, η ενεργειακή διασυνδεσιμότητα, ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Ωστόσο, η Κομισιόν τονίζει ότι η τήρηση των συμφωνηθέντων είναι κρίσιμη για τη διατήρηση και την ενίσχυση αυτών των σχέσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki