Το Ιράν ξεκαθαρίζει: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά χωρίς ικανοποίηση των όρων

Το Ιράν έστειλε σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει πως η επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή και εφαρμογή επτά συγκεκριμένων όρων που έχει θέσει. Παράλληλα, το Ιράν προειδοποίησε την Ουάσινγκτον ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επίθεση θα προκαλέσει ισχυρά αντίποινα.

Η μη ικανοποιητική απάντηση των ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, υποστήριξε ότι η αμερικανική απάντηση στις απαιτήσεις της χώρας του δεν είναι ικανοποιητική. Ο Ιρανός αξιωματούχος επέμεινε πως η επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού προϋποθέτει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και όχι απλώς διαβεβαιώσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν με σαφήνεια το σύνολο των ιρανικών απαιτήσεων και, κυρίως, να προχωρήσουν στην εφαρμογή τους, προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς των Στενών του Ορμούζ. «Η απάντηση των ΗΠΑ στα δικαιώματα και στις απαιτήσεις του Ιράν δεν ήταν πειστική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει να απαντήσουν πλήρως και ρητά στους επτά όρους του Ιράν και να τους εκπληρώσουν. Μόνο τότε θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ». Αυτή η θέση υπογραμμίζει την αμετακίνητη στάση της Τεχεράνης απέναντι στις διπλωματικές προσπάθειες.

Οι διπλωματικές διεργασίες και η στρατηγική σημασία

Η νέα τοποθέτηση της ιρανικής ηγεσίας έρχεται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών, οι οποίες έχουν ως στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών, αναδεικνύοντας τη στρατηγική του σημασία για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και την ενέργεια.

Για την ιρανική πλευρά, η πλήρης αποδοχή των όρων που έχουν τεθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί βασική προϋπόθεση. Αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για ουσιαστική διπλωματική πρόοδο και να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση στις διαφορές που υφίστανται.

Οι οικονομικές και στρατιωτικές απαιτήσεις του Ιράν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για τις ιρανικές προϋποθέσεις, η Τεχεράνη απαιτεί τον συνολικό τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτό αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη αιτήματα, με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στον οικονομικό τομέα, το Ιράν ζητεί την άρση των οικονομικών κυρώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες που αφορούν τον πετρελαϊκό τομέα. Οι κυρώσεις αυτές έχουν επηρεάσει σημαντικά την ιρανική οικονομία και η άρση τους θεωρείται κρίσιμη. Επιπλέον, στις απαιτήσεις περιλαμβάνεται η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό, ένα ζήτημα που έχει μακρά ιστορία στις σχέσεις των δύο χωρών.

Οι στρατιωτικές απαιτήσεις της Τεχεράνης περιλαμβάνουν την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Αυτή η κίνηση θα επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση και λειτουργία των λιμένων της χώρας. Παράλληλα, το Ιράν απαιτεί την αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή, θεωρώντας την παρουσία τους ως παράγοντα αστάθειας.

Όροι για την αποκατάσταση της ομαλότητας

Εκτός από τα παραπάνω, στις ιρανικές προϋποθέσεις περιλαμβάνεται η καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που έχουν προκληθεί από τον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιδιώκει την αναγνώριση και την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη. Τέλος, ένας ακόμη σημαντικός όρος είναι ο τερματισμός των απειλών και των παρεμβάσεων εναντίον της χώρας, με στόχο την εξασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας του Ιράν.

Για την ιρανική πλευρά, η πλήρης αποδοχή και η εν συνεχεία εφαρμογή όλων αυτών των επτά όρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί τη μοναδική οδό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την Τεχεράνη, μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ουσιαστική διπλωματική πρόοδο και να αρθεί το αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από: Topontiki