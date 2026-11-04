Το ιστορικό εξώφυλλο του TIME για την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές

Ένα εξώφυλλο που αποτυπώνει το μέγεθος της πολιτικής ανατροπής στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφόρησε το περιοδικό TIME, εστιάζοντας στη βαριά ήττα του Ντόναλντ Τραμπ και της παράταξής του στις ενδιάμεσες εκλογές. Το αμερικανικό έντυπο παρουσιάζει το σαρωτικό «μπλε κύμα» των Δημοκρατικών, οι οποίοι κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, αξιοποιώντας τη γενικευμένη δυσαρέσκεια των πολιτών. Σύμφωνα με το περιοδικό, οι ψηφοφόροι έστειλαν ένα αυστηρό μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο, τιμωρώντας τους χειρισμούς του σε διάφορα ζητήματα.

Η πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ

Το νέο εμβληματικό εξώφυλλο του περιοδικού TIME συμπυκνώνει το χρονικό μιας προαναγγελθείσας ανατροπής. Οι ενδιάμεσες εκλογές πυροδότησαν ένα γιγαντιαίο «μπλε κύμα» που παρέσυρε τους Ρεπουμπλικανούς και τους έθεσε εκτός εξουσίας τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Αυτή η εξέλιξη ανέτρεψε πλήρως την τύχη του κόμματος μόλις δύο χρόνια μετά τη θριαμβευτική επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Αν οι Δημοκρατικοί είχαν αναλώσει το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναζητώντας έναν τρόπο να σπάσουν την απόλυτη κυριαρχία του στην Ουάσινγκτον, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι μόλις τους προσέφεραν το ισχυρότερο όπλο, σημειώνει το περιοδικό.

Το μήνυμα των ψηφοφόρων

Οι ψηφοφόροι έστειλαν ένα αυστηρό μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο, τιμωρώντας τους χειρισμούς του στην οικονομία, την ακρίβεια που καλπάζει, αλλά και την εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν. Αυτό το μήνυμα άλλαξε ριζικά τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Τα αποτελέσματα των καλπών συνιστούν μια κατηγορηματική αποδοκιμασία σε βάρος ενός προέδρου, του οποίου οι ενέργειες είχαν τροφοδοτήσει μια γενικευμένη λαϊκή δυσαρέσκεια.

Οι χειρισμοί του προέδρου και η δυσαρέσκεια

Σύμφωνα με το σχόλιο του TIME, οι χειρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ στην οικονομία, οι συνεχείς ανατιμήσεις των προϊόντων, καθώς και η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν είχαν τροφοδοτήσει μια γενικευμένη λαϊκή δυσαρέσκεια. Την ίδια στιγμή, το εκλογικό σώμα τιμώρησε αυστηρά τη στάση του Αμερικανού προέδρου κατά τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο πρόεδρος επέλεξε να αναλωθεί σε αμφιλεγόμενα σχόλια γύρω από την ανατομία και την εμφάνιση υποψηφίων, υποτιμώντας παράλληλα τις έντονες ανησυχίες των Αμερικανών πολιτών για το πραγματικό τους εισόδημα. Αυτή η τακτική αποδείχθηκε καταστροφική.

Αλλαγή ισορροπιών στο Κογκρέσο

Η καταστροφική τακτική οδήγησε σε μια ιστορική πολιτική αναδιάταξη δυνάμεων που αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες στο Κογκρέσο. Το σαρωτικό «μπλε κύμα» των Δημοκρατικών, όπως το παρουσιάζει το αμερικανικό έντυπο, σηματοδότησε μια σημαντική μεταβολή στον πολιτικό χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακτώντας τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr