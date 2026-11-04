Ο Τζέι Ντι Βανς αποδίδει την ήττα των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο

Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προχώρησε σε αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος των ενδιάμεσων εκλογών. Ο Βανς αναγνώρισε ότι το πρόβλημα των Ρεπουμπλικανών δεν ήταν η χαμηλή συμμετοχή των υποστηρικτών τους, αλλά η δυσαρέσκεια που προκάλεσαν οι κυβερνητικές επιλογές.

Ο ίδιος απέδωσε ευθέως τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων που είχαν στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024 επέλεξε αυτή τη φορά τους Δημοκρατικούς.

Η αποτίμηση του αντιπροέδρου

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τόνισε ότι ο πραγματικός λόγος της ήττας ήταν προφανής σχεδόν σε όλους. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο λόγος που χάθηκαν οι εκλογές ήταν ο πόλεμος, μια διαπίστωση που, όπως σημείωσε, είχε κάνει και ο ίδιος ο πρόεδρος την προηγούμενη νύχτα.

Στην εκτενή του ανάρτηση, ο Βανς αναγνώρισε ότι η δυσαρέσκεια που προκλήθηκε από τις κυβερνητικές επιλογές αποτέλεσε το βασικό πρόβλημα για το κόμμα του, οδηγώντας σε ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν αναμενόμενο βάσει των αρχικών εκτιμήσεων.

Η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων και η αλλαγή στάσης

Ο Βανς υπογράμμισε ότι το βασικό πρόβλημα δεν εντοπιζόταν στη συμμετοχή των ψηφοφόρων, αλλά στο γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι που είχαν ψηφίσει το ψηφοδέλτιο Τραμπ – Βανς το 2024, επέλεξαν να ψηφίσουν Δημοκρατικούς το 2026. Αυτή η μετατόπιση των ψηφοφόρων θεωρείται κεντρικής σημασίας για την έκβαση των εκλογών.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο, οι ψηφοφόροι αυτοί ήταν εξοργισμένοι με τις κυβερνητικές επιλογές και σχεδίαζαν να στηρίξουν τους πολιτικούς αντιπάλους των Ρεπουμπλικανών, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για το τελικό αποτέλεσμα.

Το κλίμα στο επιτελείο πριν τις εκλογές

Πριν από τις εκλογές, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος περιέγραψε ένα κλίμα όπου οι αναλυτές δεδομένων στο επιτελείο των Ρεπουμπλικανών εξέταζαν διαρκώς κατά πόσο η σύνθεση του εκλογικού σώματος έμοιαζε με εκείνη του 2024. Παρά τις δημοσκοπήσεις που προέβλεπαν σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών, τα στοιχεία συμμετοχής δημιουργούσαν αρχικά αισιοδοξία στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών.

Ωστόσο, ένας αναλυτής είχε προειδοποιήσει τον Βανς ότι αυτή η εικόνα ήταν παραπλανητική. Του είχε επισημάνει ότι οι ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικανών προσέρχονταν στις κάλπες, αλλά υπήρχε το ενδεχόμενο να μην ψηφίσουν το κόμμα τους, κάτι που τελικά αποδείχθηκε αληθές.

Η προφητική προειδοποίηση και το παράδειγμα της Φλόριντα

Όπως παραδέχτηκε ο αντιπρόεδρος, η προειδοποίηση του αναλυτή αποδείχθηκε προφητική. Ως παράδειγμα ανέφερε την κατάσταση στη Φλόριντα, όπου το εκλογικό σώμα ήταν κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο ρεπουμπλικανικό από ό,τι δημοκρατικό, μια επίδοση που δεν απείχε σημαντικά από εκείνη του 2024.

Παρόλα αυτά, η σύνθεση αυτή δεν μεταφράστηκε σε νίκη για τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς πολλοί από τους παραδοσιακούς τους ψηφοφόρους επέλεξαν να στηρίξουν τους Δημοκρατικούς, επιβεβαιώνοντας την ανησυχία για την αλλαγή της ψήφου.

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων

Ο Βανς επικαλέστηκε επίσης ευρήματα δημοσκόπησης που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, οι Ρεπουμπλικανοί αναμενόταν να υπολείπονται των Δημοκρατικών κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες σε μια πανεθνική ερώτηση για την προτίμηση κόμματος, γεγονός που υποδηλώνει το μέγεθος της δυσαρέσκειας και της μεταστροφής των ψηφοφόρων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis