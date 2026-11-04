Η Γαλλία αντιμέτωπη με νέες διαδηλώσεις και γενική απεργία την Πέμπτη

Η Γαλλία βρίσκεται σε αναμονή μιας ακόμα ημέρας εκτεταμένων διαδηλώσεων και απεργιακών κινητοποιήσεων την Πέμπτη, με τις αστυνομικές αρχές να εκτιμούν πως εκατοντάδες χιλιάδες άτομα θα βρεθούν στους δρόμους. Η κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικούς τομείς της δημόσιας ζωής, ενώ η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα ασφαλείας και αντιμετωπίζει κατηγορίες από συνδικαλιστικές και άλλες οργανώσεις για αυταρχισμό και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους και ισχυρή αστυνομική παρουσία

Την Πέμπτη, η Γαλλία αναμένεται να ζήσει μια ημέρα έντονων κινητοποιήσεων, οι οποίες αυτή τη φορά θα συνοδεύονται και από απεργιακές δράσεις. Οι εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών κάνουν λόγο για μια μαζική συμμετοχή, προβλέποντας ότι από 500.000 έως 700.000 άτομα θα βρεθούν στους δρόμους του Παρισιού και των άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας.

Στις διαδηλώσεις έχουν ανακοινώσει την παρουσία τους μαθητές και φοιτητές, ενισχύοντας το εύρος των συμμετεχόντων. Παράλληλα, το κίνημα των λεγόμενων «κίτρινων γιλέκων» έχει επίσης δηλώσει ότι θα είναι παρόν στις κινητοποιήσεις. Για την τήρηση της τάξης και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, περίπου 70.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός πολέμου σε όλη τη Γαλλία, σηματοδοτώντας την ετοιμότητα των αρχών.

Σύσκεψη κορυφής στο προεδρικό μέγαρο

Εν όψει των επερχόμενων κινητοποιήσεων, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συγκάλεσε σήμερα το πρωί στο προεδρικό Μέγαρο το Συμβούλιο Άμυνας και εθνικής ασφάλειας. Στη σημαντική αυτή σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι τόσο των ενόπλων δυνάμεων όσο και της αστυνομίας, γεγονός που αναδεικνύει την υψηλή προτεραιότητα που αποδίδει η κυβέρνηση στην κατάσταση που διαμορφώνεται.

Η σύγκληση του Συμβουλίου υποδηλώνει την ανησυχία της κυβέρνησης για την έκταση και τις πιθανές επιπτώσεις των διαδηλώσεων και απεργιών. Οι αρχές επιδιώκουν να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της χώρας και την ασφάλεια των πολιτών, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Καταγγελίες για κυβερνητικό αυταρχισμό και γραφειοκρατικά εμπόδια

Συνδικαλιστικές οργανώσεις, φοιτητικοί σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις, μαζί με εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου και της Ένωσης Δικαστών, παραχώρησαν σήμερα συνέντευξη Τύπου. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, κατήγγειλαν με έντονο τρόπο τις κρατικές αρχές για αυταρχισμό, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις κυβερνητικές πρακτικές.

Οι οργανώσεις καταλόγισαν στις αρχές ότι επιχειρούν να εμποδίσουν την πραγματοποίηση των διαδηλώσεων, χρησιμοποιώντας ένα «διοικητικό οπλοστάσιο». Αυτό, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, συνιστά προσπάθεια να τεθούν γραφειοκρατικά εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ διαδηλωτών και κυβέρνησης.

Διαφωνίες για τη διαδρομή της πορείας στο Παρίσι και κυβερνητικές ανησυχίες

Στο Παρίσι, επικρατεί σύγχυση για μία ακόμα φορά ως προς τη διαδρομή της πορείας των διαδηλωτών. Οι οργανωτές έχουν ανακοινώσει την επιθυμία τους να διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προς το παρόν ανακοινώσει αν αντιμετωπίζουν θετικά αυτό το ενδεχόμενο, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα της τελικής διαδρομής και δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος, Μοντ Μπρεζέον, εξέφρασε την κυβερνητική θέση, δηλώνοντας ότι «είναι εκτός συζήτησης να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε στις 17 Οκτωβρίου». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να αποφύγει παρόμοια επεισόδια. Η Μπρεζέον επικαλέστηκε επίσης τον εμπορικό κόσμο, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά είπε, «διέρχεται μία πολύ δύσκολη περίοδο», υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις των εκτεταμένων κινητοποιήσεων.

Επιπτώσεις σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις αναμένεται να γίνουν ιδιαίτερα αισθητές σε δύο κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας: την παιδεία και τις μεταφορές. Η διακοπή λειτουργίας σε σχολεία και πανεπιστήμια, καθώς και οι πιθανές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα επηρεάσουν χιλιάδες πολίτες και θα δημιουργήσουν σημαντικές δυσκολίες.

Η συμμετοχή μαθητών και φοιτητών στις διαδηλώσεις προσδίδει έναν επιπλέον τόνο στις κινητοποιήσεις, ενώ η παρουσία των «κίτρινων γιλέκων» υπενθυμίζει τη συνεχιζόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια που έχει εκδηλωθεί επανειλημμένα στη Γαλλία. Η ημέρα της Πέμπτης αναμένεται να αποτελέσει ένα νέο τεστ για την κυβέρνηση και την ικανότητά της να διαχειριστεί τις κοινωνικές εντάσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki