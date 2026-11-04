Κυβερνοεπίθεση σε μεγάλη γαλλική τράπεζα: Χάκερ απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ

Μια σημαντική κυβερνοεπίθεση έπληξε τη γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa, με τους χάκερ να φέρονται να έχουν καταφέρει να αποσπάσουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό. Οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για ποσό που αγγίζει περίπου τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Η τράπεζα, αν και επιβεβαίωσε το περιστατικό, τόνισε ότι κανένας από τους πελάτες της δεν πρόκειται να ζημιωθεί από την επίθεση.

Το μέγεθος της κυβερνοεπίθεσης και οι απώλειες

Η Crédit Mutuel Arkéa, μια από τις μεγάλες τράπεζες της Γαλλίας, βρέθηκε στο στόχαστρο χάκερ, οι οποίοι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό φέρεται να εξαφανίστηκε από τραπεζικούς λογαριασμούς, δημιουργώντας ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας για τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Συγκεκριμένα, η γαλλική εφημερίδα Le Télégramme αναφέρει ότι το συνολικό ποσό που χάθηκε ανέρχεται σε 133 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 118 εκατομμύρια ευρώ. Η έκταση της κλοπής υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και την αποτελεσματικότητα της κυβερνοεπίθεσης που δέχτηκε η τράπεζα.

Η επίσημη θέση της Crédit Mutuel Arkéa

Η ίδια η Crédit Mutuel Arkéa προχώρησε σε επίσημη επιβεβαίωση της επίθεσης, αναγνωρίζοντας το περιστατικό. Ωστόσο, στην ανακοίνωσή της, η τράπεζα δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο ύψος χρημάτων που χάθηκαν. Η βασική της προτεραιότητα, όπως τονίστηκε, είναι η διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών της.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η τράπεζα διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι κανένας από τους πελάτες της δεν πρόκειται να υποστεί οποιαδήποτε οικονομική ζημιά εξαιτίας αυτής της κυβερνοεπίθεσης. Η δέσμευση αυτή αποτελεί κεντρικό σημείο της επικοινωνίας της Crédit Mutuel Arkéa προς το κοινό και τους συναλλασσόμενους.

Μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του περιστατικού, η Crédit Mutuel Arkéa ανακοίνωσε ότι υπήρξαν «δόλιες συναλλαγές». Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των λειτουργιών της, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή ορισμένων συναλλαγών. Αυτή η κίνηση κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία του συστήματος.

Ο στόχος της προσωρινής αναστολής ήταν διπλός: αφενός να ασφαλιστούν οι υφιστάμενες λειτουργίες της τράπεζας και αφετέρου να αποτραπεί κάθε νέο «δόλιο κίνημα» από τους χάκερ. Τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν άμεσα, μόλις εντοπίστηκε η κυβερνοεπίθεση από τις υπηρεσίες της τράπεζας.

Εντοπισμός της επίθεσης και έδρα της τράπεζας

Η κυβερνοεπίθεση εντοπίστηκε έγκαιρα από τις εσωτερικές υπηρεσίες της Crédit Mutuel Arkéa, γεγονός που επέτρεψε την άμεση αντίδραση και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Η ταχύτητα στον εντοπισμό είναι κρίσιμη σε τέτοιου είδους περιστατικά για τον περιορισμό των ζημιών.

Η γαλλική τράπεζα, η οποία έχει την έδρα της στην περιοχή της Βρετάνης, συνεχίζει τις ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας των συστημάτων της και τη διασφάλιση όλων των τραπεζικών λειτουργιών. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με την τράπεζα να εστιάζει στην προστασία των πελατών της και την ομαλή λειτουργία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis