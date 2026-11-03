Η ΔΑΟΕ εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση για εκβιασμούς και επιθέσεις με χειροβομβίδες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, μία μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει πέντε συλλήψεις ατόμων που φέρονται να δραστηριοποιούνταν σε εκβιάσεις καταστημάτων, εκρήξεις με ρίψεις χειροβομβίδων και απόπειρα ανθρωποκτονίας στο κέντρο της Αθήνας. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει συνολικά εννέα μέλη της οργάνωσης.

Η επιχείρηση της ΔΑΟΕ και οι συλλήψεις

Η επιχείρηση της ΔΑΟΕ ξεκίνησε τις πρωινές ώρες της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου 2026, με επίκεντρο την εξάρθρωση μίας εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην Αττική. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν πέντε άτομα τα οποία φέρονται να αποτελούσαν ενεργά μέλη της οργάνωσης και δραστηριοποιούνταν εκτός φυλακής. Αυτά τα πέντε άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών.

Εκτός από τους πέντε συλληφθέντες, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει άλλα τέσσερα άτομα, τα οποία βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Συνολικά, η εγκληματική οργάνωση διαρθρωνόταν από εννέα βασικά μέλη, με τα τέσσερα από αυτά να είναι ήδη κρατούμενοι πριν από τη σημερινή επιχείρηση.

Ο τρόπος δράσης και οι εκβιασμοί

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ως βασικές δραστηριότητες τις εκβιάσεις, τις εκρήξεις με ρίψεις χειροβομβίδων και την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο επίκεντρο της δράσης τους βρίσκονταν συγκεκριμένα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία εκβίαζαν για «προστασία». Τα καταστήματα αυτά είναι τα «Paris» και «Best».

Ο τρόπος δράσης τους περιελάμβανε αιματηρά χτυπήματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως μέσο πίεσης και εκφοβισμού. Οι αρχές εξετάζουν επίσης την εμπλοκή της οργάνωσης σε άλλες παράνομες ενέργειες, πέραν των εκβιασμών και των επιθέσεων με χειροβομβίδες. Συγκεκριμένα, διερευνάται η πιθανή συμμετοχή τους σε εμπρησμό σε κατάστημα, καθώς και σε μία υπόθεση εκβίασης σε βάρος ιδιώτη.

Περιστατικά με χειροβομβίδες στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η υπόθεση αφορά επιθέσεις που έλαβαν χώρα σε διάφορες περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Ένα από τα περιστατικά αφορά επίθεση στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Ένα άλλο περιστατικό σημειώθηκε στην Ομόνοια, όπου είχε ριχτεί χειροβομβίδα, η οποία όμως δεν εξερράγη, αποφεύγοντας έτσι μεγαλύτερες συνέπειες.

Επίσης, η δράση της οργάνωσης επεκτάθηκε και στην περιοχή της πλατείας Αμερικής, όπου φέρεται να πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις. Αυτά τα περιστατικά αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η οργάνωση επιχειρούσε να επιβάλει την «προστασία» της και να εκβιάζει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων.

Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης

Η εγκληματική οργάνωση διαρθρωνόταν από εννέα βασικά μέλη, εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Ως φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης αναφέρεται ένας Αλβανός κρατούμενος, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Τρικάλων. Ηγετικά στελέχη, σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκονταν πίσω από τα κάγκελα.

Στους κρατούμενους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία συγκαταλέγεται επίσης ένας Έλληνας Ρομά, ο οποίος έχει καταγωγή από την Αλβανία και κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου. Επιπρόσθετα, δύο Αιγύπτιοι κρατούμενοι, οι οποίοι βρίσκονται στις φυλακές Μαλανδρίνου και Αυλώνα αντίστοιχα, περιλαμβάνονται επίσης στα μέλη της οργάνωσης που ήταν ήδη έγκλειστα. Τα πέντε μέλη που συνελήφθησαν σήμερα δραστηριοποιούνταν στην Αττική, υλοποιώντας τις εντολές και τις ενέργειες της οργάνωσης στην περιοχή.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με αμείωτη ένταση, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως το εύρος της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης. Εκτός από τις ήδη γνωστές ενέργειες, εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή των μελών και σε άλλες παράνομες πράξεις, όπως εμπρησμό σε κατάστημα και υπόθεση εκβίασης σε βάρος ιδιώτη. Η ΔΑΟΕ εργάζεται για την πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση όλων των εγκληματικών ενεργειών που αποδίδονται στην οργάνωση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis