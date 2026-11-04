Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα αίματος στη Γαλλία: Χάκερ επιχείρησαν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στους 110°C

Εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης, ζωτικής σημασίας για τη Γαλλική Υπηρεσία Αίματος (EFS), βρέθηκαν στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης, όταν χάκερ επιχείρησαν να παρέμβουν στις ρυθμίσεις των ψυκτικών μονάδων. Σκοπός των δραστών ήταν να μεταβάλουν τις θερμοκρασίες φύλαξης των δειγμάτων αίματος, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Η έγκαιρη αντίδραση ενός τεχνικού απέτρεψε την κλιμάκωση του περιστατικού.

Η απόπειρα αλλοίωσης των συνθηκών φύλαξης

Οι δράστες της κυβερνοεπίθεσης στόχευσαν τις μονάδες αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη δειγμάτων αίματος, επιχειρώντας να ανεβάσουν τη θερμοκρασία σε ακραία επίπεδα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εβδομαδιαίας εφημερίδας «Le Canard enchaîné», οι χάκερ προσπάθησαν να επαναπρογραμματίσουν τις μονάδες ώστε η θερμοκρασία να φτάσει τους 110 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή η προσπάθεια ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, δεδομένου ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις λειτουργούν κανονικά στους -30 βαθμούς Κελσίου. Η διατήρηση αυτής της χαμηλής θερμοκρασίας είναι απαραίτητη για την ασφαλή φύλαξη των δειγμάτων αίματος, και οποιαδήποτε απόκλιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του βιολογικού υλικού.

Το χρονικό και ο στόχος της επίθεσης

Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από την Κυριακή προς τη Δευτέρα. Ο άμεσος στόχος των δραστών ήταν η εταιρεία Coolworld, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί η Γαλλική Υπηρεσία Αίματος (EFS). Οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν τις ανάγκες της υπηρεσίας σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας.

Μεταξύ των υποδομών που επηρεάστηκαν από την κακόβουλη παρέμβαση ήταν και αυτές που βρίσκονται στην περιφέρεια Βουργουνδίας-Φρανς-Κοντέ. Η επίθεση καταδεικνύει την ευπάθεια κρίσιμων υποδομών σε ψηφιακές απειλές, ακόμα και όταν αφορούν εξωτερικούς συνεργάτες.

Η άμεση αντίδραση απέτρεψε τα χειρότερα

Η κακόβουλη παρέμβαση έγινε αντιληπτή εγκαίρως, χάρη στην παρατηρητικότητα ενός τεχνικού που βρισκόταν σε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο τεχνικός διαπίστωσε την ασυνήθιστη και ξαφνική άνοδο της θερμοκρασίας στις ψυκτικές μονάδες, γεγονός που τον οδήγησε να ερευνήσει περαιτέρω.

Μέσω της άμεσης επέμβασής του, εντόπισε ότι οι ρυθμίσεις είχαν τροποποιηθεί με τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακραία αύξηση της θερμοκρασίας, έως τους 110 βαθμούς Κελσίου. Η έγκαιρη αναγνώριση αυτής της ασυνήθιστης μεταβολής επέτρεψε τον άμεσο εντοπισμό της κυβερνοεπίθεσης, πριν προκύψουν περαιτέρω συνέπειες για τις εγκαταστάσεις φύλαξης του βιολογικού υλικού.

Διαβεβαιώσεις και οι ευρύτερες επιπτώσεις

Το Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν είχε καμία λειτουργική επίπτωση, καθώς η κατάσταση αντιμετωπίστηκε εγκαίρως. Ο Εθνικός Οργανισμός Αίματος (EFS) διευκρίνισε επίσης ότι τα δείγματα που επηρεάστηκαν φυλάσσονταν στο πλαίσιο του συστήματος υγειονομικής επιτήρησης που συνδέεται με τις μεταγγίσεις αίματος.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν κρίσιμες υποδομές από κυβερνοεπιθέσεις, ειδικά όταν οι ψηφιακές παρεμβάσεις αφορούν συστήματα που ελέγχουν τη λειτουργία εξοπλισμού με άμεση σημασία για τη δημόσια υγεία. Η προσπάθεια αλλοίωσης των ρυθμίσεων θερμοκρασίας σε εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται δείγματα αίματος καταδεικνύει ότι μια κυβερνοεπίθεση δεν περιορίζεται απαραίτητα στην υποκλοπή δεδομένων ή στην παρεμπόδιση ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά μπορεί να επεκταθεί και στον φυσικό κόσμο, επηρεάζοντας τη λειτουργία κρίσιμου εξοπλισμού.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis