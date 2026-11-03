Δίκη για τα Τέμπη: «Στροβιλίστηκα και έπεσα στις κροκάλες» κατέθεσε επιζώσα του κυλικείου

Συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων και επιζώντων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι περισσότερες μαρτυρίες της ημέρας αφορούν επιβάτες που κατάφεραν να επιβιώσουν από την τραγωδία, προσφέροντας σημαντικά στοιχεία για τα όσα συνέβησαν τη μοιραία νύχτα.

Η κατάθεση της Ανυσίας Λιούρη

Πρώτη στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η Ανυσία Λιούρη, μία από τους ελάχιστους επιζώντες του τρίτου βαγονιού, το οποίο λειτουργούσε ως κυλικείο. Η παρουσία της προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στους γονείς που βρίσκονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου, δεδομένου του μικρού αριθμού διασωθέντων από το συγκεκριμένο βαγόνι.

Η κα Λιούρη, μία νέα γυναίκα, όπως ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αντιμετωπίζει πλέον αναπηρία που φτάνει περίπου το 96% εφ’ όρου ζωής, ως συνέπεια του δυστυχήματος. Η μαρτυρία της ήταν ιδιαίτερα συγκλονιστική, καθώς ανακάλεσε με λεπτομέρεια τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά τη σύγκρουση των τρένων.

Η στιγμή της σύγκρουσης και οι πρώτες στιγμές

Στην κατάθεσή της, η Ανυσία Λιούρη περιέγραψε μια λάμψη που εμφανίστηκε μπροστά από το κυλικείο, συνοδευόμενη από έντονη θερμότητα. Το βαγόνι του κυλικείου αναποδογύρισε, και η ίδια βίωσε μια τρομακτική εμπειρία.

«Στροβιλίστηκα και έπεσα στις κροκάλες», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στις άσπρες πέτρες που βρίσκονται στις σιδηροδρομικές γραμμές. Η περιγραφή της για την ανατροπή του βαγονιού και την πτώση της στις κροκάλες έδωσε μια γλαφυρή εικόνα της βιαιότητας της σύγκρουσης και των στιγμών που ακολούθησαν.

Η διάσωση και η μεταφορά στα νοσοκομεία

Η κα Λιούρη διηγήθηκε επίσης τις προσπάθειες διάσωσής της. Ένας νεαρός άντρας ήταν αυτός που την έσωσε από το σημείο της σύγκρουσης. Περίπου 45 λεπτά μετά, αφού δύο νέοι άντρες την απομάκρυναν από το σημείο όπου είχε πέσει, έφτασε ασθενοφόρο για να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να την μεταφέρει σε νοσοκομείο.

Αρχικά, η επιζώσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας. Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της. Οι ιατρικές εξετάσεις και τα έγγραφα που κατέθεσε η ίδια επιβεβαιώνουν την κατάσταση της υγείας της.

Σοβαρές κακώσεις και ιατρικά έγγραφα

Όπως δήλωσε η Ανυσία Λιούρη και όπως προκύπτει από τα ιατρικά έγγραφα που προσκόμισε στο δικαστήριο, υπέστη σοβαρά χημικά και θερμικά εγκαύματα σε όλο της το σώμα. Παράλληλα, διαγνώστηκαν σοβαρά κατάγματα στο κεφάλι της, καθώς και σε άλλα σημεία του σώματός της, που απαιτούσαν εκτεταμένη ιατρική φροντίδα και νοσηλεία.

Οι λεπτομερείς αναφορές της στις κακώσεις που υπέστη, σε συνδυασμό με τα επίσημα ιατρικά στοιχεία, υπογράμμισαν το μέγεθος της σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από το δυστύχημα και τις μακροχρόνιες συνέπειες στην υγεία της.

Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα και η συνέχεια των καταθέσεων

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της Ανυσίας Λιούρη, στην αίθουσα του δικαστηρίου προβλήθηκαν φωτογραφίες σε δύο οθόνες. Η οπτική αυτή παρουσίαση των γεγονότων ώθησε τους περισσότερους γονείς, που παρακολουθούσαν τη διαδικασία, να σηκωθούν από τις θέσεις τους για να παρακολουθήσουν με μεγαλύτερη προσοχή την περιγραφή και τις εικόνες.

Η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις άλλων επιζώντων, με τον επόμενο μάρτυρα να είναι ένας επιβάτης που επέζησε από το δεύτερο βαγόνι του μοιραίου τρένου. Η διαδικασία αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος και τις συνέπειές του.

Με πληροφορίες από: Topontiki