Η σύντροφος του Φιρινίδη και άλλοι τρεις απολογήθηκαν για την απάτη της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Οι απολογίες για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ξεκίνησαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στη διερεύνηση της υπόθεσης. Ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκαν η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της οργάνωσης, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, ο 32χρονος αδελφός της, καθώς και δύο παράγοντες διαιτησίας. Οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για την απάτη που φέρεται να είχε στηθεί μέσω της ΜΚΟ.

Οι πρώτες απολογίες και οι κατηγορίες

Η 35χρονη σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη έφτασε στα δικαστήρια με σκυμμένο το κεφάλι, ενώ μαζί της ήταν ο αδελφός της, ένας διαιτητής και ένας παράγοντας ομάδας. Η δικογραφία περιγράφει μια εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δρούσε με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, χρησιμοποιώντας την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ως «μανδύα» για την αποκόμιση εκατομμυρίων ευρώ.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, η οποία περιλαμβάνει αδικήματα όπως απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση (τετελεσμένη και σε απόπειρα), υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και συμμορία. Οι κατηγορίες αφορούν δωρεές και εράνους που, σύμφωνα με τη δικογραφία, προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Το κύκλωμα και η ιδιοποίηση χρημάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, σε ένα δείγμα 34 οικογενειών που ελέγχθηκαν, ενώ συγκεντρώθηκαν σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το κύκλωμα φέρεται να ιδιοποιήθηκε πάνω από 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά, όπως αναφέρεται, ξεπλένονταν μέσω εικονικών εταιρειών, πλαστών παραστατικών και στοιχηματικών λογαριασμών.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να είχαν κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πολιτών, ανάμεσά τους και επώνυμοι καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Τα χρήματα που αποκόμιζαν χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, για μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια, με ακριβές σουίτες, επώνυμες αγορές και νυχτερινή διασκέδαση.

Στημένα παιχνίδια και χρηματοδότηση ομάδων

Ένα σημαντικό μέρος των «μαύρων» χρημάτων, το οποίο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, εικάζεται ότι διοχετεύτηκε στη χρηματοδότηση δύο τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων στην Πιερία. Παράλληλα, μέρος αυτών των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε και για εξαγορές διαιτητών με σκοπό τη διεξαγωγή στημένων παιχνιδιών.

Οι δύο παράγοντες διαιτησίας που απολογήθηκαν σήμερα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για αυτό ακριβώς το σκέλος της υπόθεσης, το οποίο αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τα στημένα παιχνίδια τοπικών πρωταθλημάτων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η έναρξη της έρευνας και οι επόμενες απολογίες

Η διερεύνηση της υπόθεσης φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από την παραλαβή δύο ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την αρμόδια υπηρεσία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτά τα μηνύματα αποτέλεσαν την αφορμή για την έναρξη της έρευνας, η οποία έθεσε στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία μέσω της οποίας η οργάνωση ζητούσε οικονομική συνεισφορά από πολίτες.

Συγκεκριμένα, σε αναρτήσεις που είχαν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να ανάγονται ακόμη και στην περίοδο 2017-2018, παρουσιάζονταν προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί, καθώς και λογαριασμοί σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες πληρωμών, όπως η Revolut και το PayPal, για τις καταθέσεις χρημάτων. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ακόμη ένα πρόσωπο, ενώ ο πρόεδρος της οργάνωσης, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, θα περάσει τελευταίος το κατώφλι της ανακρίτριας, με τις απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων να έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Ερωτήματα για την αδειοδότηση της ΜΚΟ

Παράλληλα με τις κατηγορίες για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων, υπό εξέταση βρίσκεται και το ζήτημα της νόμιμης αδειοδότησης της οργάνωσης «Παιδική Χαρά». Έχουν προκύψει ισχυρισμοί ότι η ΜΚΟ δεν διέθετε την προβλεπόμενη άδεια για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή εράνων, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis