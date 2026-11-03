Κρεοπώλης στην Κηφισιά καταγγέλλει ότι χάκερς ρύθμισαν τα ψυγεία του στους 150°C

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό χακαρίσματος καταγγέλλει κρεοπώλης στην Κηφισιά, ο οποίος είδε τα ψυγεία της επιχείρησής του να ρυθμίζονται στους 150 βαθμούς Κελσίου από άγνωστους δράστες. Ο επιχειρηματίας, Γιώργος Μπούμπας, περιέγραψε τις στιγμές που οι υπάλληλοί του διαπίστωσαν το πρόβλημα τις πρώτες πρωινές ώρες, αντιμετωπίζοντας μια κατάσταση που αρχικά εκλήφθηκε ως βλάβη. Το συμβάν θυμίζει αντίστοιχα περιστατικά που έχουν σημειωθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η αποκάλυψη του προβλήματος

Όλα ξεκίνησαν στις 4 τα ξημερώματα, όταν οι υπάλληλοι του κρεοπωλείου έφτασαν στην επιχείρηση και αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά με τα ψυγεία. Η αρχική τους σκέψη ήταν πως επρόκειτο για κάποια τεχνική βλάβη, καθώς η συμπεριφορά των συστημάτων ψύξης ήταν εντελώς ασυνήθιστη.

Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική και πολύ πιο περίπλοκη. Όπως κατήγγειλε ο κ. Μπούμπας, οι χάκερς είχαν σετάρει τα ψυγεία στην εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία των 150 βαθμών Κελσίου. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αλλά και ο επιχειρηματίας, δεν μπορούσαν να παρέμβουν χειροκίνητα, καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο σύστημα ελέγχου των ψυγείων.

Η παρέμβαση του ψυκτικού

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, κλήθηκε άμεσα ψυκτικός, ο οποίος προσπάθησε να εντοπίσει την αιτία του προβλήματος. Αρχικά, ο τεχνικός αναρωτήθηκε αν η δυσλειτουργία προκλήθηκε από πτώση τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ωστόσο, ο κ. Μπούμπας τον ενημέρωσε ότι η επιχείρηση διέθετε γεννήτρια, αποκλείοντας αυτό το ενδεχόμενο.

Αφού δοκίμασε όλους τους διαθέσιμους τρόπους για να επαναφέρει τα συστήματα, ο ψυκτικός χρειάστηκε περίπου μία ώρα για να καταλήξει στο συμπέρασμα. Τότε, ανακοίνωσε στον κρεοπώλη ότι τα ψυγεία είχαν πέσει θύματα χακαρίσματος. Χρειάστηκαν επιπλέον δύο ώρες προσπάθειας από τον τεχνικό για να καταφέρει να ανακτήσει τον επανέλεγχο των συστημάτων ψύξης.

Αντίστοιχα περιστατικά και η αιτία

Ο επιχειρηματίας αποκάλυψε πως, σύμφωνα με τον ψυκτικό, παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και σε άλλες δύο επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς. Και οι τρεις αυτές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του κρεοπωλείου του κ. Μπούμπα, συνεργάζονταν με μια τρίτη εταιρεία ψυκτικών για τη διασφάλιση των συστημάτων τους.

Ο κ. Μπούμπας επεσήμανε τη διαφορά μεταξύ των παλαιών και των νέων μηχανημάτων. Συγκεκριμένα, τα παλαιά μοτέρ των ψυγείων δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα, σε αντίθεση με τα καινούργια, τα οποία διαθέτουν ασύρματο δίκτυο. Αυτό υποδηλώνει ότι η ευπάθεια σχετίζεται με την ασύρματη σύνδεση των σύγχρονων συστημάτων.

Άμεσες ενέργειες και μελλοντικές λύσεις

Αντιδρώντας άμεσα στο περιστατικό, ο κ. Μπούμπας προχώρησε στην απενεργοποίηση του Wi-Fi στα ψυγεία της επιχείρησής του. Πλέον, αναμένεται ο τεχνικός να εξετάσει και να προτείνει μια μόνιμη λύση για την προστασία των συστημάτων από μελλοντικές κυβερνοεπιθέσεις.

Ο επιχειρηματίας διαβεβαίωσε, τέλος, ότι παρόλο που τα ψυγεία ρυθμίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου, δεν έφτασαν ποτέ αυτή την ακραία θερμοκρασία. Το γεγονός αυτό απέτρεψε πιθανότατα την καταστροφή των προϊόντων και τις ακόμη μεγαλύτερες ζημιές στην επιχείρηση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr