Αναγνωρίστηκαν όλοι οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία

Οι αρχές της Ισπανίας ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, την πλήρη αναγνώριση και των 69 ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση δύο σιδηροδρομικών συρμών υψηλής ταχύτητας. Το τραγικό δυστύχημα συνέβη την περασμένη Τετάρτη, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων νότια από την πρωτεύουσα, Μαδρίτη. Η ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των θυμάτων ήρθε μετά την επιτυχή αναγνώριση των τελευταίων τριών ατόμων που παρέμεναν αγνώστων στοιχείων.

Η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων

Η επίσημη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση των ταυτοποιήσεων έγινε χθες, Δευτέρα, σηματοδοτώντας το τέλος μιας απαιτητικής και ευαίσθητης διαδικασίας. Μια ειδική ομάδα, αποτελούμενη από αστυνομικούς και ιατροδικαστές, είχε αναλάβει το έργο της αναγνώρισης των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφή. Η συστηματική εργασία της ομάδας οδήγησε στην αναγνώριση όλων των 69 θυμάτων του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, όλοι οι 69 νεκροί ήταν ενήλικες. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι 40 από τα θύματα ήταν άνδρες, ενώ οι υπόλοιποι 29 ήταν γυναίκες. Αυτά τα δεδομένα προσδιορίζουν με σαφήνεια το προφίλ των ανθρώπων που βρέθηκαν νεκροί μετά τη σφοδρή σύγκρουση των τρένων.

Οι εθνικότητες των ανθρώπων που χάθηκαν

Από το σύνολο των 69 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, η μεγάλη πλειονότητα ήταν Ισπανοί υπήκοοι. Συγκεκριμένα, 54 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφή ήταν πολίτες της Ισπανίας. Ωστόσο, το δυστύχημα είχε θύματα και από άλλες χώρες, καθώς 15 αλλοδαποί βρέθηκαν ανάμεσα στους νεκρούς, υπογραμμίζοντας τη διεθνή διάσταση της τραγωδίας.

Οι αλλοδαποί υπήκοοι προέρχονταν από ένα ευρύ φάσμα χωρών, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των επιβατών. Τέσσερις από αυτούς ήταν υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενώ δύο ήταν από την Αυστραλία και δύο από την Ιαπωνία. Επιπλέον, ένας υπήκοος από την Αργεντινή, ένας από τη Γαλλία, ένας από τον Καναδά, ένας από το Μεξικό, ένας από την Πορτογαλία, ένας από την Τσεχία και ένας από την Τυνησία έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, με κάθε χώρα να θρηνεί έναν πολίτη της.

Ενημέρωση των οικογενειών και των προξενικών αρχών

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των θυμάτων, οι οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ενημερώθηκαν άμεσα για την εξέλιξη αυτή. Η ενημέρωση των συγγενών αποτελεί ένα πρωταρχικό και κρίσιμο βήμα μετά από τέτοια τραγικά γεγονότα, προσφέροντας σαφήνεια και επιβεβαίωση σε μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας και πένθους για τους πληγέντες.

Παράλληλα με τις οικογένειες, οι αρμόδιες προξενικές αρχές των χωρών καταγωγής των αλλοδαπών θυμάτων έχουν επίσης ενημερωθεί επίσημα για την αναγνώριση των υπηκόων τους. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ότι όλες οι αναγκαίες ενέργειες, όπως η παροχή υποστήριξης και η διευθέτηση των διαδικασιών επαναπατρισμού, μπορούν να παρασχεθούν στις οικογένειες των θανόντων, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους και της απόστασης από την Ισπανία.

Με πληροφορίες από: Topontiki