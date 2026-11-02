Η φετινή χειμερινή έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων ξεκίνησε νωρίτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, όπως επισήμανε ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης. Ο κορονοϊός κινείται ανοδικά στην Ελλάδα, ενώ η γρίπη εκτιμάται ότι θα κάνει την εμφάνισή της περίπου έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Ο κ. Μαγιορκίνης, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε την ανάγκη για έγκαιρο εμβολιασμό των ομάδων που προβλέπεται.

Η πορεία των αναπνευστικών λοιμώξεων στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γκίκα Μαγιορκίνη, η πορεία της COVID-19 στην Ελλάδα παραμένει ανοδική. Αυτό υποδηλώνει ότι η έξαρση της νόσου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στη χώρα μας. Παράλληλα, υπάρχει η εκτίμηση ότι η γρίπη θα εμφανιστεί φέτος περίπου έναν μήνα νωρίτερα από ό,τι συνήθως.

Διεθνής εικόνα και η σημασία του εμβολιασμού

Ο καθηγητής Μαγιορκίνης ανέφερε ότι η φετινή εικόνα της πρόωρης έξαρσης των αναπνευστικών λοιμώξεων δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, αλλά παρατηρείται και σε άλλες χώρες του βόρειου ημισφαιρίου. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ανέφερε το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η έξαρση του κορονοϊού είχε ξεκινήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο και, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί έως το τέλος του ίδιου μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γκίκας Μαγιορκίνης υπογράμμισε την κρισιμότητα του έγκαιρου εμβολιασμού. Η σύσταση αφορά τις ομάδες του πληθυσμού για τις οποίες ο εμβολιασμός θεωρείται απαραίτητος, προκειμένου να προστατευθούν από τις αναπνευστικές λοιμώξεις που αναμένεται να ενταθούν νωρίτερα φέτος.

Με πληροφορίες από: sinidisi.gr