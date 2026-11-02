Η Φαίη Σκορδά με το δεξί σε νέα σεζόν και κατοικία

Η Φαίη Σκορδά υποδέχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν με το «For You» στον ΑΝΤ1, ενώ παράλληλα μετακόμισε σε νέα κατοικία στα σύνορα Χαλανδρίου και Φιλοθέης με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Το ζευγάρι, που μετρά πέντε χρόνια κοινής πορείας, ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα, καθώς ο γάμος τους προγραμματίζεται σε στενό οικογενειακό κύκλο μέχρι το καλοκαίρι.

Νέα επαγγελματικά βήματα στον ΑΝΤ1

Το φθινόπωρο σηματοδοτεί για τη Φαίη Σκορδά μια περίοδο γεμάτη αλλαγές και νέα ξεκινήματα στην επαγγελματική της πορεία. Η παρουσιάστρια ξεκίνησε τη νέα της εκπομπή με τίτλο «For You» στον ΑΝΤ1, η οποία μεταδίδεται κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα νέο τηλεοπτικό σπίτι για την ίδια.

Η Φαίη Σκορδά δεν έκρυψε τη χαρά της για την επιστροφή της στον σταθμό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Ενώπιος ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου ότι «Στον ΑΝΤ1 νιώθω ότι επέστρεψα σπίτι μου». Στην ίδια συνέντευξη, μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της, τις προσωπικές της επιλογές και τα όνειρά της για το μέλλον. Στην τηλεοπτική της καθημερινότητα, η παρουσιάστρια προσαρμόζεται σε έναν διαφορετικό ρυθμό, με στόχο να προσφέρει όμορφες στιγμές στους τηλεθεατές, αξιοποιώντας την εμπειρία, την αμεσότητα και την επικοινωνία που έχει χτίσει με το κοινό όλα αυτά τα χρόνια.

Η μετακόμιση στη νέα κατοικία

Οι αλλαγές στη ζωή της Φαίης Σκορδά δεν περιορίζονται μόνο στα επαγγελματικά της, καθώς ένα νέο σπίτι αποτελεί πλέον το επόμενο μεγάλο βήμα για την ίδια και τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Το ζευγάρι αποφάσισε να εγκαταλείψει την προηγούμενη κατοικία του στο Παλαιό Ψυχικό και να δημιουργήσει από την αρχή έναν νέο χώρο διαβίωσης.

Η νέα τους κατοικία βρίσκεται στα σύνορα Χαλανδρίου και Φιλοθέης, στα βόρεια προάστια. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή μονοκατοικία, περίπου 700 τετραγωνικών μέτρων, η οποία διαθέτει μεγάλο κήπο και ιδιαίτερα ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους. Η επιλογή αυτή έγινε με σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου προσαρμοσμένου στις αισθητικές και λειτουργικές ανάγκες της κοινής τους ζωής.

Η εκτεταμένη ανακαίνιση και ο ρόλος του Αθανασιάδη

Η νέα μεζονέτα που επέλεξε το ζευγάρι υποβλήθηκε σε εκτεταμένη ανακαίνιση. Οι παρεμβάσεις που χρειάστηκε να γίνουν ήταν πολλές και δεν περιορίστηκαν σε μια απλή ανανέωση της διακόσμησης, αλλά αφορούσαν σε πιο ουσιαστικές αλλαγές για την προσαρμογή του χώρου.

Την επίβλεψη των εργασιών ανέλαβε ο ίδιος ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας. Αυτό το γεγονός προσέδωσε στο εγχείρημα έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα. Η αισθητική του συνάντησε τις προτιμήσεις της παρουσιάστριας, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα σπίτι που να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και το γούστο τους.

Σχέδια γάμου και πενταετής πορεία

Η σχέση της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη μετρά ήδη πέντε χρόνια κοινής πορείας. Το ζευγάρι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οδηγείται στο επόμενο στάδιο της σχέσης του, με τον γάμο να βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο. Ο γάμος προγραμματίζεται να τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο μέχρι το καλοκαίρι.

Αυτό το μεγάλο βήμα στην προσωπική τους ζωή έρχεται να συμπληρώσει την περίοδο ανανέωσης που διανύει η παρουσιάστρια, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν μια διαφορετική και όμορφη περίοδο για τη Φαίη Σκορδά.

Μια περίοδος γεμάτη αλλαγές και αισιοδοξία

Το φθινόπωρο για τη Φαίη Σκορδά είναι γεμάτο αλλαγές, ξεκινήματα και όμορφες στιγμές που σηματοδοτούν μια διαφορετική περίοδο στη ζωή της. Με νέο τηλεοπτικό σπίτι και μια καινούρια κατοικία στα βόρεια προάστια, η παρουσιάστρια φαίνεται να διανύει μια εποχή ανανέωσης.

Η ίδια, άλλωστε, έχει δηλώσει ότι αυτή η περίοδος είναι διαφορετική για εκείνη, γεμάτη αλλαγές, τις οποίες όμως αντιμετωπίζει με χαμόγελο και αισιοδοξία. Η διάθεση για ανανέωση είναι εμφανής σε όλους τους τομείς της ζωής της, τόσο στα επαγγελματικά της καθήκοντα όσο και στην προσωπική της ευτυχία.

Με πληροφορίες από: Enikos