Τηλεφωνικές απάτες: Γιατί σας καλούν και δεν μιλάνε

Οι τηλεφωνικές απάτες παρουσιάζουν συνεχή αύξηση και γίνονται ολοένα και πιο «έξυπνες», καθιστώντας τον εντοπισμό τους πιο δύσκολο με την πάροδο του χρόνου. Ένα ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο τον τελευταίο καιρό είναι οι τηλεφωνικές κλήσεις στις οποίες ο καλών δεν μιλάει. Αυτού του είδους τα τηλεφωνήματα προκαλούν προβληματισμό στους παραλήπτες, οι οποίοι αναρωτιούνται αν πρόκειται για απλή φάρσα ή αν χρεώνονται με κάποιο τρόπο για κάθε δευτερόλεπτο της κλήσης.

Το φαινόμενο των «σιωπηλών κλήσεων»

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η ανησυχία του κόσμου για τέτοιου είδους τηλεφωνήματα είναι δικαιολογημένη. Οι λεγόμενες «σιωπηλές κλήσεις» δεν είναι αθώες και ενδέχεται να αξιοποιηθούν από επιτήδειους για διάφορους σκοπούς. Αυτοί οι σκοποί περιλαμβάνουν την επιβεβαίωση ενεργών αριθμών τηλεφώνου, τη συλλογή φωνητικών δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και την προετοιμασία για πιο σύνθετες επιθέσεις εξαπάτησης στο μέλλον.

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Kaspersky, σε πρόσφατο δημοσίευμά της, εξηγεί ότι πίσω από μια σιωπηλή κλήση μπορεί να κρύβεται ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Επίσης, μπορεί να προέρχεται από ένα τηλεφωνικό κέντρο ή ακόμα και από έναν επιτήδειο που προσπαθεί να επιβεβαιώσει εάν ένας συγκεκριμένος αριθμός τηλεφώνου είναι ενεργός και χρησιμοποιείται.

Αυτοματοποιημένες κλήσεις από εταιρείες

Μία από τις περιπτώσεις που οδηγούν σε σιωπηλές κλήσεις αφορά εταιρείες και τηλεφωνικά κέντρα. Αυτά πραγματοποιούν μαζικά τηλεφωνήματα στο πλαίσιο διαφημιστικών ενεργειών ή άλλων επικοινωνιακών δράσεων. Οι κλήσεις αυτές μπορεί να είναι αυτοματοποιημένες, πράγμα που σημαίνει ότι πραγματοποιούνται χωρίς να υπάρχει εξαρχής διαθέσιμος εκπρόσωπος για να μιλήσει.

Ως αποτέλεσμα, όταν ο παραλήπτης απαντά στην κλήση, ακούει μόνο σιωπή από την άλλη πλευρά της γραμμής. Αυτή η κατάσταση, αν και μπορεί να είναι αποτέλεσμα νόμιμης επιχειρηματικής πρακτικής, συμβάλλει στο φαινόμενο των σιωπηλών κλήσεων που προκαλούν ανησυχία.

Εντοπισμός ενεργών αριθμών για μελλοντικές απάτες

Πέρα από τις διαφημιστικές ενέργειες, υπάρχει και η περίπτωση όπου άγνωστοι χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες κλήσεις με διαφορετικό στόχο. Ο σκοπός τους είναι να εντοπίσουν ενεργούς τηλεφωνικούς αριθμούς. Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιοι αριθμοί αντιστοιχούν σε πραγματικούς χρήστες και ποιοι από αυτούς ανταποκρίνονται σε άγνωστες κλήσεις.

Οι αριθμοί που αναγνωρίζονται ως ενεργοί και ανταποκρινόμενοι συμπεριλαμβάνονται στη συνέχεια σε λίστες πιθανών στόχων. Αυτές οι λίστες χρησιμοποιούνται για μελλοντικές απόπειρες εξαπάτησης, οι οποίες μπορεί να είναι πιο σύνθετες και πειστικές. Η επιβεβαίωση ενός ενεργού αριθμού δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι ο κάτοχός του έχει πέσει θύμα απάτης, αλλά αποτελεί ένα πρώτο βήμα για μια επόμενη επικοινωνία με πιο πειστικό πρόσχημα.

Ο κίνδυνος της κλωνοποίησης φωνής μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η δυνατότητα των επιτήδειων να αξιοποιήσουν φωνητικά δεδομένα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία της κλωνοποίησης φωνής, γνωστή ως voice cloning, έχει εξελιχθεί σε σημείο που επιτρέπει τη δημιουργία ηχητικών αποσπασμάτων τα οποία μπορούν να μιμηθούν με ακρίβεια τη χροιά, τον τόνο και τον τρόπο ομιλίας ενός πραγματικού προσώπου.

Οι απατεώνες μπορούν να αναζητήσουν δείγματα φωνής από διάφορες δημόσια διαθέσιμες πηγές. Αυτές περιλαμβάνουν δημόσια αναρτημένα βίντεο, ηχητικά μηνύματα ή άλλες διαθέσιμες ηχογραφήσεις. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να δημιουργήσουν ψεύτικες φωνές που ακούγονται σαν το αρχικό πρόσωπο, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μορφές απάτης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis