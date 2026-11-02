Νέα βίντεο ντοκουμέντα από τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας τα δραματικά δευτερόλεπτα της καταστροφής. Παράλληλα, ένα δεύτερο οπτικό υλικό καταγράφει τους κατηγορούμενους να μοιράζονται κλοπιμαία στον Νέο Κόσμο, περίπου μία ώρα μετά το τραγικό συμβάν. Η έκρηξη σημειώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ατόμων.

Η στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα

Μία κάμερα ασφαλείας γειτονικού κτηρίου κατέγραψε την ισχυρή έκρηξη στην πολυκατοικία της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, ένα συμβάν που συγκλόνισε ολόκληρη την περιοχή. Στα πλάνα, αποτυπώνεται αρχικά μία έντονη λάμψη, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της καταστροφής. Αμέσως μετά τη λάμψη, ακολουθεί ένας εκκωφαντικός θόρυβος που ενεργοποιεί τους συναγερμούς των γειτονικών κτηρίων, προκαλώντας αναστάτωση και φόβο.

Οι εικόνες συνεχίζουν να δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να απλώνεται ταχύτατα στην περιοχή, καλύπτοντας το τοπίο, ενώ θραύσματα εκτοξεύονται βίαια στον αέρα. Αυτά τα πλάνα αποτυπώνουν με σαφήνεια την ένταση και τη σφοδρότητα της έκρηξης που σημειώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου. Ο τραγικός απολογισμός της έκρηξης ήταν έξι νεκροί, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της καταστροφής.

Οι κινήσεις των κατηγορουμένων μετά το συμβάν

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό για τις κινήσεις των κατηγορουμένων είναι ένα δεύτερο βίντεο, το οποίο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Το σημείο αυτό βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οδό Λυσικράτους, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα πλάνα αυτά καταγράφουν περίπου μία ώρα μετά την έκρηξη τρία συγκεκριμένα πρόσωπα.

Στο βίντεο εμφανίζονται ο 55χρονος, ο οποίος είναι γνωστός με το παρατσούκλι «Μπούμπου», ο 37χρονος, που φέρεται να είναι ο «Αργύρης», καθώς και ο 34χρονος συνεργός τους. Οι τρεις άνδρες φέρονται να μοιράζονται τα κλοπιμαία, την ώρα που στην Πλάκα είχε ήδη εκτυλιχθεί η φονική έκρηξη και η περιοχή βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό θεωρείται κεντρικό στην υπόθεση, καθώς παρέχει σημαντικά στοιχεία για τις κινήσεις των τριών κατηγορουμένων αμέσως μετά τη φονική έκρηξη.

Η έρευνα της Πυροσβεστικής και οι απολογίες

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι τρεις άνδρες φέρονται να προκάλεσαν διαρροή φυσικού αερίου. Η διαρροή αυτή φέρεται να συνέβη ενώ οι κατηγορούμενοι επιχειρούσαν να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες από το κτήριο της οδού Λυσικράτους. Η πράξη αυτή, σύμφωνα με τις αρχές, οδήγησε στην ισχυρή έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Οι κατηγορούμενοι, δύο εκ των οποίων είναι Έλληνες και ένας Αλβανός, κλήθηκαν σε απολογία για το συμβάν. Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκαν ότι βρίσκονταν εντός του κτηρίου την ώρα που συνέβη η έκρηξη. Ωστόσο, αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι οι δικές τους ενέργειες ήταν αυτές που προκάλεσαν την έκρηξη, αμφισβητώντας την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των πράξεών τους και της τραγωδίας.

Το επίκεντρο της υπόθεσης

Τα νέα βίντεο ντοκουμέντα, τόσο αυτό που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης όσο και εκείνο που δείχνει τους κατηγορουμένους στον Νέο Κόσμο, αποτελούν πλέον βασικά στοιχεία στην εξέλιξη της υπόθεσης. Η ακριβής καταγραφή των γεγονότων και των κινήσεων των εμπλεκομένων προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να συνεχίζουν το έργο τους για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της φονικής έκρηξης. Η παρουσία των τριών ανδρών στο κτήριο, η φερόμενη διαρροή φυσικού αερίου κατά την αφαίρεση χαλκοσωλήνων και οι κινήσεις τους μετά το συμβάν, όπως καταγράφονται στα βίντεο, βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών.

Με πληροφορίες από: Newsit