Πυροβολισμοί στον Κορυδαλλό: 28χρονος άνοιξε πυρ έξω από κατάστημα

Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στον Κορυδαλλό, καθώς ένας 28χρονος άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση και ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 03:20, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν τον δράστη και ξεκίνησαν λεπτομερή έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της ενέργειάς του.

Το χρονικό των πυροβολισμών στον Κορυδαλλό

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, συγκεκριμένα στις 03:20. Ο 28χρονος άνδρας, για λόγους που παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστοι, άνοιξε πυρ στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας, μια περιοχή με έντονη δραστηριότητα. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε άμεσα πανικό στους παρευρισκόμενους και τους κατοίκους της περιοχής.

Οι πυροβολισμοί δεν περιορίστηκαν μόνο στον αέρα, αλλά ο δράτης έριξε και σε ένα σταθμευμένο μηχανάκι που βρισκόταν στην ίδια περιοχή, ακριβώς έξω από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το συμβάν αυτό οδήγησε σε άμεση ειδοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να διαχειριστούν την κατάσταση και να εντοπίσουν τον υπαίτιο.

Άμεση επέμβαση της αστυνομίας και εντοπισμός του δράστη

Μετά τις κλήσεις που δέχτηκε η αστυνομία για τους πυροβολισμούς, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στην περιοχή του Κορυδαλλού. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από το αρχικό σημείο του συμβάντος, προσπαθώντας να διαφύγει.

Ο 28χρονος άνδρας εντοπίστηκε λίγο αργότερα, να κινείται πεζός, στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου, σε κοντινή απόσταση από το σημείο των πυροβολισμών. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν την αναζήτηση του όπλου που είχε χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Εύρεση του όπλου και των καλύκων στην περιοχή

Οι συστηματικές έρευνες των αστυνομικών οδήγησαν στην ανακάλυψη του όπλου με το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι πυροβολισμοί. Πρόκειται για μία καραμπίνα, η οποία βρέθηκε στην οδό Αδριανουπόλεως, στον αριθμό 1. Η εύρεση του όπλου αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Επιπλέον, στο αρχικό σημείο των πυροβολισμών, δηλαδή στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και περισυνέλλεξαν τέσσερις κάλυκες. Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνει την έκταση του περιστατικού και τον αριθμό των πυροβολισμών που έπεσαν.

Η συνέχεια της έρευνας και η πορεία του δράστη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές, ευτυχώς δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς από τους πυροβολισμούς, παρά την έντονη αναστάτωση και τον κίνδυνο που δημιουργήθηκε. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ανακούφιση μέσα στην σοβαρότητα του συμβάντος.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα που οδήγησαν τον 28χρονο άνδρα να προβεί σε αυτή την επικίνδυνη ενέργεια. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis