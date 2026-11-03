Κολομβία: Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους βρέφος δύο μηνών, από βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο φορτηγό

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα βρέφος μόλις δύο μηνών, έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά φορτηγού στη δυτική Κολομβία. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Planadas του Tolima, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας. Οι αρχές αποδίδουν την ευθύνη για αυτή τη φονική επίθεση σε διαφωνούντες της πρώην αντάρτικης οργάνωσης FARC.

Η φονική επίθεση και οι πρώτες εκτιμήσεις

Η έκρηξη του παγιδευμένου φορτηγού προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ατόμων, με το πιο τραγικό θύμα να είναι ένα βρέφος μόλις δύο μηνών. Το υπουργείο Άμυνας της Κολομβίας επιβεβαίωσε την είδηση, τονίζοντας τη σοβαρότητα του συμβάντος. Η επίθεση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη ένταση.

Οι αρχές της χώρας έχουν ήδη προβεί σε εκτιμήσεις σχετικά με τους δράστες, κατονομάζοντας ως υπεύθυνους διαφωνούντες της άλλοτε ισχυρής αντάρτικης οργάνωσης FARC. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κλιμάκωσης της βίας που παρατηρείται στην περιοχή.

Η αντίδραση της κυβέρνησης και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις

Η επίθεση σημειώθηκε εν μέσω κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγονται κατά ένοπλων οργανώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Από την ανάληψη της προεδρίας τον περασμένο Αύγουστο, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια έχει διατάξει εκτεταμένες επιχειρήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατοπέδων ανταρτών, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η δράση των ένοπλων ομάδων.

Ο αρχηγός του κράτους, εκφράζοντας την οργή του, εξεμάνη χθες μέσω X, κάνοντας λόγο για «άνανδρη» ενέργεια «ναρκοτρομοκρατών». Με όλα τα γράμματα κεφαλαία, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα!». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη βία.

Ο απολογισμός των κυβερνητικών επιχειρήσεων

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν διαταχθεί από τον πρόεδρο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια έχουν οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες για τις ένοπλες οργανώσεις. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεκάδες μαχητές έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων. Μεταξύ των νεκρών μαχητών, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον οκτώ ανήλικοι, γεγονός που αναδεικνύει τη σκληρότητα των συγκρούσεων.

Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αποκατάσταση της τάξης και την καταπολέμηση των ένοπλων ομάδων που δρουν στην Κολομβία. Η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τη δράση τους και να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό.

Η απάντηση των ένοπλων οργανώσεων και οι πρόσφατες επιθέσεις

Ως απάντηση στις κυβερνητικές επιχειρήσεις, οι ένοπλες οργανώσεις έχουν εντείνει τη δράση τους, πραγματοποιώντας βομβιστικές ενέργειες και δολοφονίες. Την περασμένη εβδομάδα, καταγράφτηκαν τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μία από αυτές τις επιθέσεις είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αστυνομικού, του Julián Esmith Castaño López, στην περιοχή Algeciras του Huila, όπου τραυματίστηκαν επίσης αστυνομικοί και πολίτες.

Εκτός από την επίθεση στην Planadas του Tolima και την Algeciras του Huila, άλλες περιοχές όπως η Balboa, η La Sierra και η Totoró στο Cauca, έχουν επίσης βρεθεί στο στόχαστρο. Εκεί, οι επιθέσεις με εκρηκτικά και οι ένοπλες παρενοχλήσεις έχουν απειλήσει τη ζωή και την ηρεμία ολόκληρων κοινοτήτων, δημιουργώντας ένα κλίμα ανασφάλειας και φόβου.

Άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας

Από την πρώτη στιγμή των επιθέσεων, ο Εθνικός Στρατός και η Εθνική Αστυνομία της Κολομβίας κινητοποιήθηκαν άμεσα. Ανέπτυξαν τις δυνάμεις τους με σκοπό την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης στις πληγείσες περιοχές. Οι ενέργειές τους επικεντρώθηκαν στην προστασία και τη συνοδεία των κοινοτήτων που επλήγησαν, καθώς και στην ασφάλιση των περιοχών που δέχθηκαν επίθεση.

Η άμεση επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας αποτελεί μέρος της προσπάθειας του κράτους να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών και να αντιμετωπίσει τις απειλές που προέρχονται από τις ένοπλες οργανώσεις. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της ηρεμίας και της τάξης.

Με πληροφορίες από: Enikos