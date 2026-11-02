Επίδομα θέρμανσης: Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με τα κριτήρια και τις ημερομηνίες πληρωμών

Ενεργοποιείται η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, η οποία θα υποδέχεται τις αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, καθώς δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με όλες τις λεπτομέρειες. Η ΚΥΑ περιγράφει τα κριτήρια και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι.

Το επίδομα θέρμανσης, το οποίο φέτος εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 30%, υπολογίζεται ότι θα χορηγηθεί σε περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, προσφέροντας σημαντική στήριξη ενόψει της χειμερινής περιόδου. Η υποβολή των αιτήσεων έχει συγκεκριμένη προθεσμία, ενώ έχουν καθοριστεί και οι ημερομηνίες για τις πληρωμές.

Οι ημερομηνίες-κλειδιά για αιτήσεις και πληρωμές

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης έχει οριστεί έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet.

Σχετικά με τις πληρωμές, η προκαταβολή του επιδόματος υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Θα ακολουθήσει μία επόμενη πληρωμή, η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει έως τις 28 Μαΐου 2027. Για όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρικό ρεύμα, προβλέπεται μία συμπληρωματική πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι δικαιούχοι καλούνται να δηλώσουν τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους, το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιούν, καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού IBAN τους στην πλατφόρμα myAADE.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια τα κριτήρια

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το επίδομα θέρμανσης έχουν οι ιδιοκτήτες, οι ενοικιαστές, αλλά και τα άτομα που κατοικούν σε δωρεάν παραχωρούμενα ακίνητα. Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος θέρμανσης.

Τα επιλέξιμα είδη θέρμανσης περιλαμβάνουν το πετρέλαιο θέρμανσης, το φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα καυσόξυλα, τα πέλετ, την τηλεθέρμανση και την ηλεκτρική ενέργεια.

Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, απαιτείται ενεργή παροχή που να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία του δικαιούχου. Ωστόσο, δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Το ύψος του επιδόματος και οι προσαυξήσεις

Το ελάχιστο ποσό του επιδόματος θέρμανσης ξεκινά από τα 100 ευρώ. Για τους κατοίκους των περιοχών της χώρας που αντιμετωπίζουν βαρύ χειμώνα, το ανώτατο όριο μπορεί να ανέλθει έως τα 1.560 ευρώ.

Γενικότερα, το επίδομα ξεκινά από 100 ευρώ και φτάνει έως τα 1.040 ευρώ. Σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, το ανώτατο όριο ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ, ενώ στους πιο ψυχρούς οικισμούς διαμορφώνεται στα 1.560 ευρώ.

Τα ποσά του επιδόματος προσαυξάνονται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Επιπλέον, τα ποσά προσαρμόζονται ανάλογα με τον συντελεστή της περιοχής στην οποία βρίσκεται η κατοικία και ενσωματώνουν την φετινή αύξηση κατά 30%. Το τελικό ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της κατοικίας του.

Ειδικές συνθήκες για καυσόξυλα, πέλετ και ηλεκτρικό ρεύμα

Για τη χορήγηση του επιδόματος που αφορά τα καυσόξυλα και τα πέλετ, ισχύουν συγκεκριμένα γεωγραφικά κριτήρια. Τα καυσόξυλα αφορούν οικισμούς με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους, ενώ τα πέλετ αφορούν οικισμούς με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους.

Και στις δύο περιπτώσεις, η χορήγηση γίνεται με βάση τον προβλεπόμενο κλιματικό συντελεστή της περιοχής. Για το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως προαναφέρθηκε, απαιτείται ενεργή παροχή που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία, και δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Η προϋπόθεση των αγορών για την πλήρη καταβολή

Για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να λάβουν ολόκληρο το επίδομα θέρμανσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει αγορές ή καταναλώσεις θέρμανσης. Η αξία αυτών των αγορών ή καταναλώσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια από την επιδότηση που δικαιούνται.

Αυτή η προϋπόθεση διασφαλίζει ότι το επίδομα καλύπτει ένα πραγματικό κόστος θέρμανσης και ότι οι δικαιούχοι έχουν προβεί σε σχετικές δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών τους.

Με πληροφορίες από: Newsit