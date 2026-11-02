Η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη σε εφορία και ταμεία

Επίσημα ανοίγει ο δρόμος για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία αφορά την τακτοποίηση παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία (e-ΕΦΚΑ). Το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να προσφέρει σημαντική ανάσα σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η ρύθμιση επιτρέπει την εξόφληση χρεών σε βάθος δεκαετίας, με την ελάχιστη μηνιαία καταβολή να ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Ποια χρέη αφορά η νέα ρύθμιση

Η νέα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά βεβαιωμένα χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Για να είναι επιλέξιμες, οι οφειλές αυτές πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν τεθεί. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ένταξη στη ρύθμιση είναι υποχρεωτική για το σύνολο των επιλέξιμων χρεών.

Ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη για προαιρετική ένταξη όσων χρεών τελούν υπό αναστολή πληρωμής. Ρητά εξαιρούνται από τη ρύθμιση οφειλές που αφορούν την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων, διασφαλίζοντας έτσι ότι η ρύθμιση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλών.

Προϋποθέσεις ένταξης και διαδικασία

Για να γίνει δεκτή η αίτηση ένταξης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ή του ΚΕΑΟ, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις αποτελούν βασικά κριτήρια για την έγκριση της αίτησης και τη συμμετοχή στο σχήμα των 120 δόσεων.

Ο αναλυτικός οδηγός που έχει δοθεί περιγράφει τους όρους, τις προθεσμίες και τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι καθοριστική για την εξασφάλιση της ένταξης στη ρύθμιση, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης των χρεών σε βάθος δεκαετίας.

Το δίλημμα για όσους βρίσκονται στις 72 δόσεις

Οι φορολογούμενοι που είναι ήδη ενταγμένοι στη ρύθμιση των 72 δόσεων και παραμένουν συνεπείς, έχουν το δικαίωμα να μεταπηδήσουν προαιρετικά στο νέο σχήμα των 120 δόσεων. Η επιλογή αυτή, ωστόσο, κρύβει ένα σημαντικό οικονομικό δίλημμα, κυρίως λόγω του σταθερού επιτοκίου που ανέρχεται σε 5,84%.

Παρά το γεγονός ότι η μηνιαία δόση μειώνεται αισθητά με την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, το συνολικό κόστος αποπληρωμής αυξάνεται λόγω των επιπλέον τόκων. Για παράδειγμα, σε μια οφειλή 12.000 ευρώ, η μηνιαία δόση πέφτει από περίπου 198 ευρώ στις 72 δόσεις σε 132 ευρώ στις 120 δόσεις, αλλά το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί είναι μεγαλύτερο.

Οφέλη και «κόφτες» της ρύθμισης

Η τήρηση της ρύθμισης των 120 δόσεων εξασφαλίζει σημαντικά οφέλη για τους οφειλέτες, όπως η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Επιπλέον, προβλέπεται η αναστολή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, προσφέροντας προστασία από περαιτέρω επιβαρύνσεις.

Για τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, υπάρχει πρόβλεψη για αποδέσμευση μελλοντικών απαιτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένοι όροι. Αυτό μπορεί να προσφέρει σημαντική ελάφρυνση σε όσους αντιμετωπίζουν τέτοια μέτρα.

Ωστόσο, η ρύθμιση χάνεται αυτόματα εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει δύο συνεχόμενες δόσεις. Επίσης, η ρύθμιση ακυρώνεται αν ο οφειλέτης αφήσει νέες υποχρεώσεις απλήρωτες για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών ή αν δεν τακτοποιήσει παλαιότερα χρέη εντός ενός μηνός από την προθεσμία. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το υπόλοιπο της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό, επιβαρυνόμενο με προσαύξηση 15% ανά καθυστερημένη δόση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis