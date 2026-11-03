Οι αντάρτες Χούθι πλησιάζουν την Άντεν στην Υεμένη

Σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από την Άντεν έχουν φθάσει οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, καθώς συνεχίζουν την προέλασή τους προς την πόλη που αποτελεί έδρα και προσωρινή πρωτεύουσα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Η νέα αυτή επίθεση απειλεί στρατηγικές θέσεις κατά μήκος του βασικού οδικού άξονα που συνδέει την Άντεν με την πολιορκημένη Ταΐζ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη προσέγγιση της οργάνωσης στην περιοχή από το 2015.

Η προέλαση προς την Άντεν

Οι αντάρτες Χούθι, γνωστοί και ως κίνημα Ανσαραλά, βρίσκονται πλέον πιο κοντά στην Άντεν από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά το 2015. Τότε, κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου στην Υεμένη, οι αντάρτες είχαν καταφέρει να εισέλθουν στην πόλη, προτού εκδιωχθούν από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Η τρέχουσα προέλαση βασίζεται σε πληροφορίες από τέσσερις πηγές του κυβερνητικού στρατού.

Η Άντεν αποτελεί την προσωρινή πρωτεύουσα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης. Η προέλαση των ανταρτών απειλεί ζωτικής σημασίας αρτηρίες, όπως ο οδικός άξονας που συνδέει την Άντεν με την πολιορκημένη πόλη Ταΐζ, μια κρίσιμη διαδρομή για τη νοτιοδυτική Υεμένη.

Το ιστορικό του κινήματος Ανσαραλά

Το κίνημα Ανσαραλά, που είναι ευρέως γνωστό ως Χούθι από το όνομα της οικογένειας που ηγείται της οργάνωσης, διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν. Η δράση του κινήματος αποτελεί κεντρικό στοιχείο της σύγκρουσης στην Υεμένη, η οποία γενικεύτηκε το 2014.

Εκείνη τη χρονιά, οι μαχητές της Ανσαραλά είχαν καταλάβει την πρωτεύουσα Σανάα, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πόλη. Έκτοτε, η σύγκρουση έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις, με την εμπλοκή περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων.

Ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Η νέα επίθεση στην Υεμένη έχει ανοίξει ένα νέο, ευμετάβλητο μέτωπο στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος αυτός άρχισε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Ιανουαρίου, παρασέρνοντας τόσο την Ανσαραλά όσο και τη Σαουδική Αραβία πιο βαθιά στην περιφερειακή σύγκρουση.

Οι αντάρτες Χούθι έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης. Από την πλευρά της, η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ έχει πολλαπλασιάσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων της Ανσαραλά στην Υεμένη, σε μια κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Διάλυση της εκεχειρίας και προηγούμενες επιχειρήσεις

Η αναζωπύρωση του πολέμου έκανε κομμάτια την εκεχειρία για την οποία είχε μεσολαβήσει ο ΟΗΕ το 2022. Η συμφωνία αυτή είχε ουσιαστικά αναστείλει τις εχθροπραξίες στον πόλεμο που γενικεύτηκε το 2014, όταν η Ανσαραλά έτρεψε την κυβέρνηση σε φυγή από την πρωτεύουσα Σανάα και την κυρίευσε.

Η τρέχουσα προέλαση ακολουθεί μια ευρεία επίθεση που άρχισε τον Σεπτέμβριο. Τότε, οι μαχητές της Ανσαραλά σάρωσαν παράκτιες περιοχές στην Ερυθρά Θάλασσα και κατέλαβαν περιοχές κατά μήκος του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Το στενό αυτό αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, κρίσιμη για τις εξαγωγές αργού από τη Σαουδική Αραβία προς την Ασία.

Με πληροφορίες από: Enikos