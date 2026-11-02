Φορολογική παγίδα για τις τριετίες: Πόσο μειώνεται η αύξηση στον μισθό

Η εφορία λαμβάνει ένα μερίδιο 38 ευρώ κάθε μήνα από τον μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, εξαιτίας της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας. Ο βασικός-εισαγωγικός μισθός, όταν υπερβαίνει τα 714 ευρώ καθαρά, μετά τις ασφαλιστικές εισφορές, υπόκειται σε φορο-αφαίμαξη 20%. Αυτή η κατάσταση αναμένεται να γίνει πιο πιεστική από τις αρχές του νέου έτους, καθώς οι μισθωτοί θα αρχίσουν να λαμβάνουν αυξήσεις λόγω της ισχύος των τριετιών.

Οι τριετίες επανέρχονται με μειωμένο αντίκτυπο

Οι μισθωτοί που εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας τα τελευταία 12 με 14 χρόνια πρόκειται να λάβουν αύξηση 10% λόγω της επαναφοράς των τριετιών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, κάθε τριετία προσθέτει 10% στον μισθό, με δυνατότητα έως τρεις τριετίες, φτάνοντας συνολικά το 30% αύξησης.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι τριετίες είχαν «παγώσει» το 2012 και άρχισαν να «μετράνε» εκ νέου από το 2024. Αυτή η εξέλιξη, αν και φέρνει ονομαστικές αυξήσεις, συναντά τη φορολογική κλίμακα που δεν έχει προσαρμοστεί στον πληθωρισμό, με αποτέλεσμα την απορρόφηση μέρους των αυξήσεων.

Η φορολογική αφαίμαξη στον βασικό μισθό

Η φορο-αφαίμαξη των μισθωτών, ακόμη και εκείνων που αμείβονται με τον κατώτερο μισθό, πραγματοποιείται μέσω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας. Για ποσά που κυμαίνονται από 616 έως 714 ευρώ τον μήνα, ο μισθωτός, όπως και ο συνταξιούχος, καταβάλλει φόρο 9%.

Ωστόσο, για οποιοδήποτε ποσό υπερβαίνει τα 714 ευρώ, η φορολογική επιβάρυνση εκτοξεύεται στο 20%. Αυτό έχει ως συνέπεια ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων να επιστρέφει στο κράτος μέσω της φορολογίας.

Για παράδειγμα, σε έναν βασικό μισθό 920 ευρώ, στον οποίο αναλογεί αναπροσαρμογή 10% μεικτά, ο μισθωτός θα λάβει ως καθαρή αναπροσαρμογή μόλις 9,2%. Εάν συνυπολογιστούν και οι ασφαλιστικές εισφορές, από τα 92 ευρώ της αύξησης, ο εργαζόμενος θα λάβει καθαρά λιγότερα από 62,5 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μόλις τα 6 στα 10 ευρώ που καταβάλλει ο εργοδότης φτάνουν τελικά στην τσέπη του μισθωτού.

Επιπτώσεις από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Αντίστοιχο «μεράδι» θα κρατήσει η εφορία και από τη μείωση των εργατικών ασφαλιστικών εισφορών. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται να μειωθούν κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα, από 20% επί του ονομαστικού μισθού σε 19,5%.

Παρόλα αυτά, η εφορία θα λάβει το δικό της μερίδιο και από αυτή τη μείωση, με αποτέλεσμα ο μισθωτός να λάβει τελικά προσαρμογή μόλις 0,4%.

Το παράδειγμα της αύξησης του Απριλίου

Πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των αυξήσεων στον βασικό μισθό που δόθηκαν τον περασμένο Απρίλιο, οι οποίες ανήλθαν σε 40 ευρώ. Επί αυτών των 40 ευρώ, προβλέπονται ασφαλιστικές εισφορές περίπου 15% και, στη συνέχεια, φόρος 20%.

Κατά συνέπεια, στην τσέπη του εργαζομένου απομένουν μόλις 27 ευρώ από την αύξηση των 40 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η επιχείρηση επιβαρύνεται, λόγω των αναπροσαρμογών, με επιπλέον 52 ευρώ τον μήνα για κάθε βασικό μισθό, για διάστημα 14 μηνών.

Το καθαρό ποσό του μισθού με μία τριετία

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, ο μεικτός εισαγωγικός μισθός με μία τριετία θα ανέρχεται στα 1.012 ευρώ. Το καθαρό ποσό, πριν την παρέμβαση της εφορίας, θα είναι 860 ευρώ.

Ωστόσο, η εφορία θα διακρατήσει τα 38 ευρώ, με αποτέλεσμα τα 1.012 ευρώ να καταλήξουν τελικά στα 822 ευρώ στην τσέπη του εργαζομένου. Αυτό το ποσό, όπως αναφέρεται, μόλις που αρκεί για το ενοίκιο ενός μέτριου διαμερίσματος τριών δωματίων σε μια μεγάλη πόλη, χωρίς να υπολογίζονται τα κοινόχρηστα, η θέρμανση, το ηλεκτρικό, το τηλέφωνο, πόσο μάλιστα τα έξοδα για το σούπερ μάρκετ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis