Η Ρόδος βρίσκεται αντιμέτωπη με σφοδρή κακοκαιρία, η οποία πλήττει το νησί σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, με ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις. Οι εικόνες που έρχονται από τον Αρχάγγελο δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές, καθώς δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, ενώ σπίτια και επιχειρήσεις έχουν πλημμυρίσει. Η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα μέσω του 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και ζητώντας τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, απευθυνόμενη στους κατοίκους της Ρόδου. Το μήνυμα αυτό είχε ως στόχο την ενημέρωση του κοινού για την κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη και πλήττει το νησί με καταιγίδες και βροχοπτώσεις.

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του μηνύματος του 112 καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, επισημαίνοντας την προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Η οδηγία ήταν σαφής: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα #Ρόδου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν χαρακτηριστικά.

Εικόνες καταστροφής στον Αρχάγγελο

Οι συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας είναι ήδη ορατές σε διάφορες περιοχές του νησιού, με τις εικόνες από τον Αρχάγγελο να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Δρόμοι στην περιοχή έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια, καθιστώντας την κυκλοφορία εξαιρετικά επικίνδυνη, αν όχι αδύνατη. Η ένταση των φαινομένων οδήγησε σε πλημμύρες σπιτιών και επιχειρήσεων, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Σε μια προσπάθεια να προστατευτούν από την άνοδο της στάθμης των υδάτων, αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να ανέβουν στις ταράτσες των κτιρίων τους για να σωθούν από τα νερά. Παράλληλα, δεκάδες οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, προσθέτοντας στην εικόνα της καταστροφής που επικρατεί στην περιοχή του Αρχαγγέλου.

Προβλήματα στις οδικές αρτηρίες και κίνδυνοι

Εκτός από τις πλημμύρες σε κατοικημένες περιοχές, η κακοκαιρία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο της Ρόδου. Συγκεκριμένα, οι ιρλανδικές διαβάσεις που βρίσκονται στη διαδρομή από το Ασκληπειό προς το Θάρρι έχουν φουσκώσει επικίνδυνα, καθιστώντας τη διέλευση από αυτές αδύνατη και εγκυμονώντας κινδύνους για τους οδηγούς.

Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή και την τήρηση των οδηγιών των αρχών, καθώς οι δρόμοι σε πολλές περιοχές του νησιού είναι απροσπέλαστοι ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της συσσώρευσης υδάτων και των ορμητικών ρευμάτων. Ο περιορισμός των μετακινήσεων κρίνεται απαραίτητος για την ασφάλεια όλων των πολιτών, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο μήνυμα του 112.

Αναστολή λειτουργίας σχολείων σε Αρχάγγελο και Αφάντου

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη Ρόδο, ο δήμος ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για σήμερα, Δευτέρα. Η απόφαση αυτή αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για την προστασία της σχολικής κοινότητας.

Η αναστολή της λειτουργίας των σχολείων ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με κύριο μέλημα την προστασία τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. Στόχος είναι η αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου κατά τις μετακινήσεις τους προς και από τις σχολικές μονάδες, δεδομένων των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσουν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην πρόσβαση.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ρόδου τόνισε ότι η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στην πρόσβαση προς και από τα σχολεία, καθιστώντας την αναστολή της λειτουργίας τους αναγκαία για την αποφυγή απρόβλεπτων καταστάσεων και την προστασία όλων των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: Newsit