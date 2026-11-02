Ρωσικός βομβαρδισμός σε σχολείο στη Ζαπορίζια με 18 νεκρούς – Χωρίς ρεύμα δέκα περιφέρειες της Ουκρανίας

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν από σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό σε σχολείο που χρησιμοποιούνταν για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κομισουβάχα της Ζαπορίζια. Την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε νεότερη ανακοίνωσή του. Παράλληλα, τα συνεχιζόμενα ρωσικά πλήγματα με drones και επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε δέκα περιφέρειες της χώρας, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Πολύνεκρος βομβαρδισμός σε σχολείο της Ζαπορίζια

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό. Στόχος του πλήγματος ήταν ένα σχολείο στην Κομισουβάχα της περιφέρειας Ζαπορίζια, το οποίο είχε μετατραπεί σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Το περιστατικό αυτό προστίθεται στις συνεχιζόμενες επιθέσεις που δέχεται η χώρα.

Η ενημέρωση για τον πολύνεκρο βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια ήρθε μετά από προηγούμενη ανακοίνωση των ουκρανικών αρχών. Νωρίτερα τη Δευτέρα (2/11), είχε γίνει γνωστό ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα κατά το προηγούμενο 24ωρο.

Εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε δέκα περιφέρειες

Οι συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε δέκα περιφέρειες της Ουκρανίας. Αυτό έχει επηρεάσει ακόμα και τη λειτουργία του μετρό στην πρωτεύουσα, το Κίεβο. Οι διακοπές ρεύματος αποτελούν πλέον ένα σοβαρό πρόβλημα για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας, οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις οδήγησαν σε διακοπές ηλεκτροδότησης στις περιφέρειες Βινίτσα, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια, Ρίβνε, Τσερκάσι, Οδησσού, Χαρκόβου, Κιροβοχράντ, Ντνιπροπετρόφσκ και Κιέβου. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφονται στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Κιέβου, όπου η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιφέρειά της, εφαρμόστηκαν έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης. Αυτές οι διακοπές επηρέασαν άμεσα τη λειτουργία του μετρό και των γραμμών τραμ υψηλής ταχύτητας, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων.

Συνεχιζόμενα πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο και αεροπορική άμυνα

Οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθέσεις τους εναντίον του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα (2/11), εξαπέλυσαν συνολικά 193 drones μεγάλης εμβέλειας, εκ των οποίων τα 75 ήταν αεριωθούμενα. Αυτές οι επιθέσεις δείχνουν την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την πρόκληση ζημιών στις υποδομές της χώρας.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 154 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μεταξύ αυτών, 58 ήταν αεριωθούμενα drones. Παρόλα αυτά, περίπου στις 08:00 το πρωί, τοπική ώρα, έξι ακόμη drones παρέμεναν στον ουκρανικό εναέριο χώρο, υποδηλώνοντας τη συνεχή απειλή.

Πλήγματα καταγράφηκαν σε 26 διαφορετικές τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, ενώ πτώσεις συντριμμιών σημειώθηκαν σε άλλες εννέα περιοχές. Αυτό υπογραμμίζει την ευρεία έκταση των ρωσικών επιθέσεων και τις συνέπειές τους σε διάφορα σημεία της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από: Enikos