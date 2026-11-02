Μαζικές ένοπλες επιθέσεις στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο του Halloween

Το Σαββατοκύριακο του Halloween στις Ηνωμένες Πολιτείες σημαδεύτηκε από ένα κύμα ένοπλης βίας, καθώς πολλαπλά περιστατικά πυροβολισμών σε διάφορες περιοχές της χώρας ανέτρεψαν τους εορτασμούς. Σύμφωνα με τον απολογισμό, περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 90 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των μαζικών επιθέσεων.

Η πολύνεκρη επίθεση στο Ντάλας

Η πιο πολύνεκρη από τις επιθέσεις σημειώθηκε στην πόλη του Ντάλας. Εκεί, η εισαγγελία των ΗΠΑ είχε προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου για να παράσχει ενημέρωση σχετικά με τις ομοσπονδιακές ενέργειες που αφορούν τρεις ένοπλες επιθέσεις. Τα περιστατικά αυτά έλαβαν χώρα στη συνοικία Deep Ellum, μια περιοχή γνωστή για τη ζωντανή μουσική σκηνή και τα εστιατόριά της.

Οι συγκεκριμένες επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων δεκαπέντε. Όλα τα περιστατικά εκτυλίχθηκαν μέσα σε ένα διάστημα περίπου μίας ώρας και δεκαπέντε λεπτών, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, προκαλώντας ανησυχία και αναστάτωση στην τοπική κοινότητα.

Έρευνες και προηγούμενα περιστατικά βίας

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντάλας, Ντάνιελ Κομό, δήλωσε ότι οι ερευνητές συνεχίζουν τις προσπάθειες να διαπιστώσουν εάν οι επιθέσεις συνδέονται μεταξύ τους. Παράλληλα, διερευνώνται τα κίνητρα που οδήγησαν σε αυτά τα βίαια γεγονότα, καθώς η αστυνομία προσπαθεί να συνθέσει την εικόνα των όσων συνέβησαν.

Το αστυνομικό τμήμα είχε ήδη αυξήσει την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή Deep Ellum πριν από τις επιθέσεις του Halloween. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε αναγκαία καθώς η συγκεκριμένη συνοικία είχε γίνει τόπος θανατηφόρων περιστατικών βίας και νωρίτερα μέσα στη χρονιά, υποδεικνύοντας ένα ιστορικό προβλημάτων ασφαλείας.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μαχαιρώματα κατά τη διάρκεια μιας συμπλοκής που ξέσπασε έξω από ένα νυχτερινό κέντρο της περιοχής. Αργότερα, τον Μάιο, ένας φύλακας ασφαλείας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να σταματήσει έναν καβγά που είχε ξεσπάσει μέσα σε ένα νυχτερινό κέντρο, αναδεικνύοντας την ένταση της βίας στην περιοχή.

Περιστατικά σε άλλες πόλεις και πανεπιστημιουπόλεις

Εκτός από το Ντάλας, άλλα περιστατικά μαζικής ένοπλης βίας σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του ίδιου Σαββατοκύριακου. Στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, καταγράφηκαν δύο ξεχωριστές ένοπλες επιθέσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα το βράδυ του Σαββάτου, μετά τον ετήσιο αγώνα κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου «Magic City Classic».

Παράλληλα, η αστυνομία σε πανεπιστημιουπόλεις ανέφερε περιστατικά πυροβολισμών σε περιοχές με έντονη νυχτερινή ζωή. Αυτές οι περιοχές φιλοξενούν κάθε χρόνο δημοφιλείς εκδηλώσεις για το Χάλογουιν, προσελκύοντας πλήθος κόσμου. Μεταξύ των πόλεων που επλήγησαν ήταν το Φαγιέτβιλ στο Αρκάνσας, το Μπέρμιγχαμ στην Αλαμπάμα, το Νιούαρκ στο Ντέλαγουερ, το Μπλούμινγκτον στο Ιλινόι και το Μπλούμινγκτον στην Ιντιάνα.

Καταδίκη από εκλεγμένους αξιωματούχους

Καθώς οι ερευνητές συνέχιζαν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόπτων και τη διαλεύκανση των κινήτρων πίσω από τις επιθέσεις, γίνονταν γνωστά και άλλα περιστατικά μαζικής ένοπλης βίας που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Αυτή η έξαρση της βίας προκάλεσε την άμεση καταδίκη από εκλεγμένους αξιωματούχους, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κατάσταση.

Οι πολλαπλές αυτές επιθέσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα κυρίως σε περιοχές ψυχαγωγίας και σε πανεπιστημιουπόλεις, αμαύρωσαν τους εορτασμούς του Halloween και ανέδειξαν για άλλη μια φορά το ζήτημα της ένοπλης βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από: Topontiki