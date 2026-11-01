Η Χάποελ επικράτησε της Μακάμπι στο ντέρμπι του Τελ Αβίβ με σούπερ Μίτσιτς

Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Μακάμπι με σκορ 105-87 στο ντέρμπι της πόλης, το οποίο διεξήχθη για την 4η αγωνιστική του εγχώριου πρωταθλήματος. Ο Βασίλιε Μίτσιτς αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με μία εξαιρετική εμφάνιση. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, καθώς η Χάποελ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της από τη δεύτερη περίοδο και μετά.

Η κυριαρχία της Χάποελ και η εξέλιξη του αγώνα

Η Χάποελ πάτησε το πόδι στο γκάζι κατά τη διάρκεια της δεύτερης και της τρίτης περιόδου, μετατρέποντας το ντέρμπι του Ισραήλ σε έναν αγώνα όπου κυριάρχησε πλήρως. Με ένα επιμέρους σκορ 57-41 σε αυτές τις δύο περιόδους, η ομάδα έθεσε ουσιαστικά τους τίτλους τέλους στην αναμέτρηση, εξασφαλίζοντας μια άνετη επικράτηση έναντι της Μακάμπι.

Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του εγχώριου πρωταθλήματος, προσφέροντας ένα θέαμα με έντονο ρυθμό και υψηλή παραγωγικότητα από την πλευρά των νικητών. Η στρατηγική του προπονητή της Χάποελ, Δημήτρη Ιτούδη, φάνηκε να αποδίδει καρπούς, καθώς η ομάδα του κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και να ελέγξει πλήρως την αναμέτρηση.

Η εκπληκτική εμφάνιση του Βασίλιε Μίτσιτς

Ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που ξεχώρισε. Ο Σέρβος γκαρντ σημείωσε συνολικά 31 πόντους, επιδεικνύοντας εντυπωσιακή ευστοχία από την περιφέρεια. Συγκεκριμένα, είχε 9/13 τρίποντα, ενώ συμπλήρωσε την επίδοσή του με 4/4 βολές.

Πέρα από το σκοράρισμα, ο Μίτσιτς συνέβαλε και στη δημιουργία, μοιράζοντας 5 ασίστ στους συμπαίκτες του. Η συνολική του παρουσία στο παρκέ ήταν καθοριστική για την επικράτηση της Χάποελ, καθώς οι ενέργειές του έδωσαν τον τόνο στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Οι διακριθέντες της Χάποελ

Εκτός από τον Βασίλιε Μίτσιτς, άλλοι παίκτες της Χάποελ συνέβαλαν σημαντικά στη νίκη. Ο Μπλέικνι ακολούθησε σε παραγωγικότητα, προσθέτοντας 18 πόντους στην ομάδα του, με 3/6 εύστοχα τρίποντα, δείχνοντας την ικανότητά του στο μακρινό σουτ.

«Διψήφιος» σε πόντους ήταν και ο Οντιάσε, ο οποίος πρόσθεσε 17 πόντους, με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας κοντά στο καλάθι. Συγκεκριμένα, είχε 4/4 δίποντα και 9/10 βολές, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά του. Από την πλευρά του προπονητή Δημήτρη Ιτούδη, η ομάδα παρουσίασε ένα ομοιογενές σύνολο που λειτούργησε άψογα.

Στη συνολική προσπάθεια της Χάποελ, συνέβαλαν επίσης οι Κόφι και Ζινάτ με 9 πόντους ο καθένας, με τον Ζινάτ να σημειώνει 2 τρίποντα. Ο Μπλατ πρόσθεσε 9 πόντους με 3 τρίποντα, ενώ ο Μπλέιζερ είχε 3 πόντους με 1 τρίποντο. Ο Οτούρου σημείωσε 4 πόντους και ο Σέγκεβ 2 πόντους.

Η απόδοση της Μακάμπι

Από την πλευρά της Μακάμπι, παρά την ήττα, υπήρξαν παίκτες που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους. Ο Μαντάρ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 18 πόντους, συμπεριλαμβανομένων 2 εύστοχων τριπόντων. Ο Σόρκιν ακολούθησε με 15 πόντους, σημειώνοντας επίσης 2 τρίποντα, ενώ ο Κόλσον πρόσθεσε 14 πόντους, με 4 εύστοχα τρίποντα.

Η ομάδα της Μακάμπι, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Κάτας, προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση. Άλλοι παίκτες που συνέβαλαν στο σκοράρισμα ήταν ο Κλαρκ με 5 πόντους, ο Χόαρντ με 4 πόντους, ο Γουάλας με 4 πόντους, ο Λιφ με 8 πόντους και ο Μπέιτον με 10 πόντους. Ο Ντιμπαρτολομέο σημείωσε 3 πόντους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta