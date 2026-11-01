Νέο Ηράκλειο: Επεισόδια σε αντιφασιστική πορεία

Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 1 Νοεμβρίου 2026 στο Νέο Ηράκλειο, όταν ομάδα περίπου 40-50 ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις. Η επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια αντιφασιστικής συγκέντρωσης και πορείας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Από το περιστατικό προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση μέσων απώθησης.

Η επίθεση κατά των αστυνομικών δυνάμεων

Η επίθεση, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., εκδηλώθηκε στη συμβολή της Λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Στο συγκεκριμένο σημείο βρίσκονταν διμοιρίες της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, οι οποίες δέχθηκαν την επίθεση από την ομάδα των περίπου 40-50 ατόμων. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να αποκρούσουν τις επιθέσεις και να διαχειριστούν την κατάσταση, έκαναν χρήση των ενδεδειγμένων μέσων απώθησης. Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας τονίζει ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις υπηρεσιακές εντολές, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και επαγγελματισμό.

Το πλαίσιο της αντιφασιστικής κινητοποίησης

Η προγραμματισμένη συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από ένα προηγούμενο περιστατικό. Συγκεκριμένα, η κινητοποίηση έγινε για τη συμπλήρωση 13 ετών από την ένοπλη επίθεση της 1ης Νοεμβρίου 2013, η οποία είχε λάβει χώρα έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια εκείνης της επίθεσης, είχαν σκοτωθεί ο Γιώργος Φουντούλης και ο Μανώλης Καπελώνης.

Στη συγκέντρωση της Κυριακής 1 Νοεμβρίου 2026 συμμετείχαν μέλη διαφόρων συλλογικοτήτων, εργατικών σωματείων και συνδικάτων. Λόγω της φύσης της κινητοποίησης και του ιστορικού πλαισίου, στην περιοχή είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ήταν παρούσες καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η διαχείριση της έντασης από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, μετά την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, η ένταση που είχε δημιουργηθεί από την επίθεση αποκλιμακώθηκε. Οι αστυνομικοί απέκρουσαν αποτελεσματικά τις επιθέσεις, διασφαλίζοντας την ασφαλή συνέχιση της πορείας. Η ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζει τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία που επέδειξαν οι διμοιρίες της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Τα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση απομακρύνθηκαν από το σημείο όπου εκδηλώθηκαν τα επεισόδια. Στη συνέχεια, αυτά τα άτομα ενσωματώθηκαν ξανά στον κύριο όγκο των διαδηλωτών, οι οποίοι συνέχισαν την πορεία τους σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Η ολοκλήρωση της πορείας και η αποχώρηση

Μετά την αποκλιμάκωση των επεισοδίων και την ενσωμάτωση των ατόμων που επιτέθηκαν, η πορεία επέστρεψε στο αρχικό σημείο συγκέντρωσης. Εκεί, οι συμμετέχοντες άρχισαν να αποχωρούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, σηματοδοτώντας το τέλος της κινητοποίησης της Κυριακής 1 Νοεμβρίου 2026.

Η Ελληνική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η πορεία ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα μετά την αρχική ένταση. Οι συμμετέχοντες αποχώρησαν με τάξη από το σημείο, ολοκληρώνοντας έτσι την προγραμματισμένη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία στο Νέο Ηράκλειο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis