Η σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Ταυτοποιήθηκαν 66 θύματα, 12 αλλοδαποί

Στους 69 ανέρχεται ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από τη σιδηροδρομική τραγωδία που σημειώθηκε στην Ούρντα της Ισπανίας. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν πλέον ταυτοποιηθεί 66 από τα θύματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και 12 αλλοδαποί υπήκοοι. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται καθώς τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το πολύνεκρο δυστύχημα.

Εξέλιξη στις ταυτοποιήσεις των θυμάτων

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/11), οι ιατροδικαστικές και αστυνομικές Αρχές έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ταυτοποίησης για 66 από τους συνολικά 69 νεκρούς. Από αυτούς, οι 54 ήταν Ισπανοί υπήκοοι που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία. Η διαδικασία ταυτοποίησης πραγματοποιήθηκε για 53 θύματα μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ για τα υπόλοιπα 13 θύματα απαιτήθηκαν γενετικές εξετάσεις DNA προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά τους.

Οι προσπάθειες των ειδικών επικεντρώνονται πλέον στην ταυτοποίηση των τριών ατόμων που παραμένουν αγνοούμενοι. Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς αυτές ταυτοποιήσεις αφορούν αλλοδαπούς υπηκόους και αναμένουν την άφιξη συγγενών τους στην Ισπανία για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Μέχρι στιγμής, έχουν ενημερωθεί οι οικογένειες 60 θυμάτων, ενώ 47 σοροί έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση των συγγενών τους για την ταφή.

Οι αλλοδαποί ανάμεσα στα θύματα

Ανάμεσα στα 66 ταυτοποιημένα θύματα, οι 12 ήταν αλλοδαποί υπήκοοι, γεγονός που υπογραμμίζει τη διεθνή διάσταση της τραγωδίας. Συγκεκριμένα, τέσσερις Αμερικανοί, μία Γαλλίδα και ένας Καναδός συγκαταλέγονται μεταξύ των ξένων υπηκόων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα. Τα υπόλοιπα έξι ταυτοποιημένα αλλοδαπά θύματα προέρχονταν από την Ιαπωνία, την Τυνησία, την Πορτογαλία, το Μεξικό, την Τσεχία και την Αργεντινή, αντιπροσωπεύοντας ένα ευρύ φάσμα εθνικοτήτων.

Όσον αφορά τους τρεις αγνοούμενους, οι δηλώσεις εξαφάνισης αφορούν δύο υπηκόους Αυστραλίας και έναν Ιάπωνα. Οι Αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση αυτών των ατόμων, με την ελπίδα να ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία και να ενημερωθούν οι οικογένειές τους.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος

Το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα συνέβη την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στην επαρχία Τολέδο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μια επιβατική αμαξοστοιχία της ισπανικής δημόσιας εταιρείας Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ενός συρμού της ιδιωτικής εταιρείας Iryo. Η σύγκρουση ήταν καταστροφική και οδήγησε στον θάνατο δεκάδων ανθρώπων.

Ο συρμός της Iryo είχε ακινητοποιηθεί στις ίδιες σιδηροτροχιές, λίγο πριν τη σύγκρουση. Η ακινητοποίηση αυτή οφειλόταν σε βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της σηματοδότησης, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία.

Εντατικές έρευνες και συνεργασία ειδικών

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την ολοκλήρωση των διαδικασιών, περισσότεροι από 60 ειδικοί συμμετέχουν ενεργά στις έρευνες και στις διαδικασίες αναγνώρισης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ιατροδικαστές, αστυνομικοί, επιστήμονες από το Ινστιτούτο Τοξικολογίας, καθώς και μέλη της Πολιτοφυλακής. Η συνεργασία αυτών των φορέων είναι κρίσιμη για την ταχεία και ακριβή ολοκλήρωση των ταυτοποιήσεων και την παροχή απαντήσεων στις οικογένειες των θυμάτων.

Οι ομάδες εργάζονται αδιάκοπα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό προς τα θύματα και τους συγγενείς τους. Η πολυπλοκότητα των ταυτοποιήσεων, ειδικά μέσω DNA, απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και προηγμένες μεθόδους, οι οποίες εφαρμόζονται συστηματικά από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Με πληροφορίες από: Enikos