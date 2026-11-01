Ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας έβαλε τους υπουργούς του σε στρατιωτική εκπαίδευση

Με μια ασυνήθιστη πρωτοβουλία, οι υπουργοί της Αιθιοπίας βρέθηκαν σε στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης, συμμετέχοντας σε push-ups και άλλες στρατιωτικές ασκήσεις. Η ημέρα τους πέρασε μακριά από τις συνηθισμένες κυβερνητικές συσκέψεις, ακολουθώντας την απόφαση του πρωθυπουργού της χώρας, Άμπι Άχμεντ.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στον ρόλο του επιβλέποντος, αλλά συμμετείχε ενεργά στις ασκήσεις, όπως φάνηκε από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση στην ενίσχυση των ικανοτήτων των στελεχών που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης.

Στρατιωτική εκπαίδευση αντί για συσκέψεις

Υπουργοί και υφυπουργοί της Αιθιοπίας άφησαν προσωρινά στην άκρη τις κυβερνητικές τους υποχρεώσεις για να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό διεξήχθη στο στρατιωτικό κέντρο Χούρσο, ένα σημείο όπου συνήθως εκπαιδεύονται στρατιωτικό προσωπικό.

Η απόφαση για αυτή την εκπαίδευση ελήφθη από τον πρωθυπουργό Άμπι Άχμεντ. Η συμμετοχή του ίδιου στις ασκήσεις υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει σε αυτή την πρωτοβουλία, δίνοντας το παράδειγμα στα μέλη της κυβέρνησής του.

Ο στόχος του πρωθυπουργού Άμπι Άχμεντ

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης αυτής είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων όλων όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης εντός της κυβέρνησης. Ο Άμπι Άχμεντ υποστήριξε σε ανάρτησή του ότι η στρατιωτική εμπειρία μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από την απλή σωματική άσκηση.

Ο ίδιος συνέδεσε τη στρατιωτική εκπαίδευση με την ανάπτυξη σημαντικών χαρακτηριστικών. Αυτά περιλαμβάνουν την πειθαρχία, την υπευθυνότητα, την ικανότητα για αποτελεσματική συνεργασία, καθώς και την επίτευξη κοινών στόχων. Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει μια ευρύτερη φιλοσοφία για την ηγεσία.

Πειθαρχία και ανθεκτικότητα στην ηγεσία

Ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας εξέφρασε την άποψη ότι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα προσόντα. Τόνισε την ανάγκη να είναι σωματικά και ψυχικά ανθεκτικοί, να έχουν επαρκείς γνώσεις και να υπηρετούν με ένα ισχυρό αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χώρα και τους πολίτες της.

Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει ότι για τον Άμπι Άχμεντ, η ηγεσία δεν είναι μόνο θέμα διοικητικών ικανοτήτων, αλλά και προσωπικής ολοκλήρωσης και δέσμευσης. Η στρατιωτική εκπαίδευση θεωρείται ως ένα μέσο για την καλλιέργεια αυτών των αναγκαίων χαρακτηριστικών.

Εργαλείο για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου

Στο ίδιο μήνυμα, ο πρωθυπουργός παρουσίασε τη στρατιωτική εκπαίδευση ως ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης. Επεσήμανε ότι μέσω αυτής της εκπαίδευσης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός της κρατικής διοίκησης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, στην τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί προς την κοινωνία, καθώς και στη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας. Όλα αυτά τα στοιχεία συνδέονται άμεσα με την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής δράσης.

Διαμόρφωση μιας ικανής γενιάς

Ο Άμπι Άχμεντ κατέληξε υποστηρίζοντας ότι η συνδυασμένη καλλιέργεια της στρατιωτικής πειθαρχίας και του πολιτικού σκοπού έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια γενιά ικανή να πετυχαίνει τους στόχους της. Αυτή η προοπτική αφορά τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την πεποίθηση του πρωθυπουργού ότι η ενσωμάτωση αρχών από τον στρατιωτικό χώρο μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την αφοσίωση των πολιτικών στελεχών στην υπηρεσία του κράτους και των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta