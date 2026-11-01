Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου: Ψηφιακός φάκελος για τη νομιμότητα και την αξία κάθε ιδιοκτησίας

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν οργανωμένο ψηφιακό τεχνικό φάκελο, ο οποίος συγκεντρώνει κρίσιμες πληροφορίες για τη νομιμότητα, την πραγματική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου. Η εφαρμογή της ξεκίνησε υποχρεωτικά την 1η Φεβρουαρίου 2021, καθιερώνοντας ένα βασικό εργαλείο για ιδιοκτήτες, αγοραστές, μηχανικούς, συμβολαιογράφους και επενδυτές.

Τι είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου;

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας δεν είναι απλώς ένα ακόμη πιστοποιητικό, αλλά ένας ολοκληρωμένος ψηφιακός τεχνικός φάκελος. Αυτός ο φάκελος έχει ως στόχο να συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τη νομιμότητα, την πραγματική κατάσταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα της ιδιοκτησίας.

Η επίσημη ονομασία της είναι Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει την ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων σε ειδική πλατφόρμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει εξουσιοδοτημένος μηχανικός.

Η έναρξη εφαρμογής και η σημασία της μεταρρύθμισης

Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας ξεκίνησε υποχρεωτικά την 1η Φεβρουαρίου 2021, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Σταδιακά, έχει καθιερωθεί ως ένα θεμελιώδες εργαλείο, απαραίτητο για ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών και ιδιωτών που εμπλέφονται στην αγορά ακινήτων, όπως ιδιοκτήτες, αγοραστές, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι και επενδυτές.

Αυτή η μεταρρύθμιση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες για την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Η αξία της είναι ουσιαστική, καθώς προσφέρει μια συστηματική προσέγγιση σε ένα πεδίο που για δεκαετίες χαρακτηριζόταν από κατακερματισμό των πληροφοριών.

Αντιμετωπίζοντας τον κατακερματισμό των πληροφοριών

Για πολλά χρόνια, οι πληροφορίες που αφορούσαν τα ελληνικά ακίνητα ήταν διασκορπισμένες σε διάφορες πηγές. Οι οικοδομικές άδειες βρίσκονταν στις πολεοδομίες, τα συμβόλαια στα χέρια των ιδιοκτητών και των συμβολαιογράφων, οι δηλώσεις αυθαιρέτων σε ξεχωριστά πληροφοριακά συστήματα, ενώ τα ενεργειακά πιστοποιητικά και τα σχέδια φυλάσσονταν σε διαφορετικούς φακέλους.

Αυτός ο κατακερματισμός είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες, ελλείψεις απαραίτητων εγγράφων και δυσκολίες στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Επιπλέον, συχνά υπήρχε αβεβαιότητα σχετικά με τις νόμιμες επιφάνειες των ακινήτων και την πραγματική πολεοδομική τους κατάσταση. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα έρχεται να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, δημιουργώντας έναν ενιαίο και διαρκώς ενημερούμενο τεχνικό φάκελο για κάθε κτίριο ή αυτοτελή ιδιοκτησία.

Ποιοι εμπλέκονται και τι αφορά

Η δημιουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας είναι μια διαδικασία που απαιτεί την εμπλοκή εξουσιοδοτημένου μηχανικού. Ο μηχανικός είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική καταχώριση όλων των στοιχείων στην πλατφόρμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), διασφαλίζοντας την ακρίβεια και την πληρότητα των δεδομένων.

Η Ταυτότητα μπορεί να αφορά διάφορους τύπους ακινήτων. Συγκεκριμένα, μπορεί να καλύπτει ένα ολόκληρο κτίριο, όπως για παράδειγμα μια μονοκατοικία. Επίσης, μπορεί να εκδοθεί για αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, όπως ένα διαμέρισμα, ένα κατάστημα, ένα γραφείο ή ακόμα και μια αυτοτελή αποθήκη, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα ακινήτων.

Το πιστοποιητικό πληρότητας και οι χρήσεις του

Ένα από τα βασικά έγγραφα που προκύπτουν από τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας είναι το Πιστοποιητικό Πληρότητας. Η έκδοση αυτού του πιστοποιητικού αποτελεί ένα κρίσιμο δικαιολογητικό, απαραίτητο για την ολοκλήρωση σημαντικών πράξεων που αφορούν τα ακίνητα.

Συγκεκριμένα, το Πιστοποιητικό Πληρότητας είναι βασικό για τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ακινήτων, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και τη διαφάνεια των συναλλαγών. Επιπλέον, είναι απαραίτητο για την ένταξη ακινήτων σε διάφορα προγράμματα επιδότησης, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να επωφεληθούν από σχετικές ενισχύσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos