Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός ως «Mr. Χωριάτικο» και ιδιοκτήτης εταιρείας φούρνων, έχει προφυλακιστεί για σοβαρές κατηγορίες που αφορούν φοροδιαφυγή εκατομμυρίων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τη χρήση εταιρειών-βιτρίνα και άλλες ύποπτες συναλλαγές. Νεότερες πληροφορίες φέρουν τον Γιαννακόπουλο να είχε αφήσει ένα χειρόγραφο σημείωμα στα στελέχη του ελληνικού FBI στο σπίτι του. Ο ίδιος φέρεται να ένιωθε σίγουρος πως θα κατάφερνε να διαφύγει στο εξωτερικό, πριν τελικά οι αστυνομικοί του περάσουν χειροπέδες.

Το χειρόγραφο σημείωμα και οι κατηγορίες

Το χειρόγραφο σημείωμα του Άγγελου Γιαννακόπουλου απευθυνόταν στους αστυνομικούς που διεξήγαγαν την επιχείρηση και ουσιαστικά «γκρέμισαν» την «αυτοκρατορία» των φούρνων του. Στο σημείωμα αυτό, ο Γιαννακόπουλος έκανε αναφορά και στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Συγκεκριμένα, είχε γράψει: «Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια αλλά στο τέλος, όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια. Καλή αντάμωση».

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φούρνων έχει προφυλακιστεί αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τη χρήση εταιρειών-βιτρίνα και άλλες ύποπτες συναλλαγές, οι οποίες συνθέτουν το πλαίσιο της δράσης του.

Πληροφορίες εκ των έσω και η «αυτοκρατορία»

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να γνώριζε εδώ και αρκετούς μήνες ότι βρισκόταν στο στόχαστρο των αρχών. Οι πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία, προέρχονταν εκ των έσω, από πηγές εντός των υπηρεσιών ασφαλείας. Ο ίδιος θεωρούσε πως οι πληροφοριοδότες του, οι οποίοι αναφέρονται ως «Δούρειοι Ίπποι» στις υπηρεσίες ασφαλείας, θα τον προστάτευαν αποτελεσματικά από τυχόν συλλήψεις ή ελέγχους που θα μπορούσαν να αποδείξουν την παράνομη δράση του.

Η «αυτοκρατορία» φούρνων που είχε δημιουργήσει ο «Mr. Χωριάτικο» βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών, οι οποίες οδήγησαν τελικά στην προφυλάκισή του και την αποκάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων του.

Η καθοριστική επιχείρηση στη Ρόδο

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο. Η επιχείρηση αυτή έλαβε χώρα στις 27 Αυγούστου και σε αυτή συμμετείχε ενεργά το ελληνικό FBI. Για την κάλυψη της επιχείρησης, χρησιμοποιήθηκε ως προκάλυμμα το Λιμενικό Σώμα.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση φέρεται να προκάλεσε έντονο πανικό στον 55χρονο Άγγελο Γιαννακόπουλο. Το επόμενο κιόλας πρωί, ο Γιαννακόπουλος επικοινώνησε τηλεφωνικά με δύο πρόσωπα: μια γυναίκα που αναφέρεται ως «Άντα» και έναν 86χρονο δικηγόρο. Οι συνομιλίες αυτές πραγματοποιήθηκαν σε ανοιχτή ακρόαση.

Συνομιλίες μετά την επιχείρηση και ανησυχίες

Στις τηλεφωνικές συνομιλίες του, ο αποκαλούμενος «Αφεντικό» αναφέρθηκε στην επιχείρηση που είχε πραγματοποιηθεί στη Ρόδο και στις κατασχέσεις που είχαν κάνει οι Αρχές. Συγκεκριμένα, ακούγεται να λέει: «Ο οδηγός, που μας μαζεύει τα λεφτά, τον παρακολουθήσανε, πήγανε στο γραφείο και βρήκανε την όλη κατάσταση και φωνάξαν τον εισαγγελέα, δηλαδή ήταν τυχαίο περιστατικό όλο αυτό που έχει γίνει».

Στη συνέχεια, ο Γιαννακόπουλος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις κατασχέσεις που είχαν γίνει, καθώς και για τη δυνατότητα λειτουργίας των καταστημάτων του. «Πάμε τώρα, έχουνε πάρει τους δίσκους τώρα, έχουνε πάρει τα λεφτά, τα έχουνε πάρει όλα, όλα, όλα εκεί πέρα, δεν πρέπει να στείλουμε τώρα έναν δικηγόρο κάτω να πάρουμε τα κινητά τα τηλέφωνα για να μπορέσει να λειτουργήσει τα μαγαζιά; Γιατί τα έχουν κατασχέσει όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλες λεπτομέρειες της έρευνας

Στο πλαίσιο των ερευνών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια συνομιλία που καταγράφηκε μεταξύ ενός 34χρονου υπαλλήλου στη Ρόδο και μιας γυναίκας λιμενικού. Αυτή η συνομιλία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που διεξήχθη στο νησί.

Με πληροφορίες από: Newsit