Η 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League: Πού θα δείτε τα ντέρμπι και τους υπόλοιπους αγώνες

Η 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται την Κυριακή (01/11), με τη μάχη στις πρώτες θέσεις να εντείνεται. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ. Εκτός από την κορυφαία αναμέτρηση, το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει τρεις ακόμη σημαντικούς αγώνες που θα καθορίσουν την πορεία των ομάδων στο πρωτάθλημα.

Το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Το κεντρικό γεγονός της 9ης αγωνιστικής είναι αναμφίβολα το ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Η αναμέτρηση αυτή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 19:30 και θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ. Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την εξέλιξη του αγώνα θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης από το ΣΠΟΡ FM TV.

Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού, καθώς η μάχη στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος «φουντώνει». Η σημασία του αγώνα είναι μεγάλη για τις δύο ομάδες, οι οποίες διεκδικούν την καλύτερη δυνατή θέση στην κατάταξη της Stoiximan Super League.

Έναρξη της δράσης με Λεβαδειακός - Άρης

Η αγωνιστική δράση της Κυριακής (01/11) θα ξεκινήσει νωρίτερα, με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Άρη. Η σέντρα για αυτό το παιχνίδι έχει οριστεί για τις 17:00. Οι τηλεθεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα ζωντανά από το κανάλι Novasports 2HD.

Αυτός ο αγώνας αποτελεί την πρώτη αναμέτρηση της ημέρας και δίνει το έναυσμα για τη συνέχεια του προγράμματος της 9ης αγωνιστικής. Οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν να ξεκινήσουν με το δεξί την Κυριακάτικη αγωνιστική, διεκδικώντας τους τρεις βαθμούς.

Παναιτωλικός - ΟΦΗ στο Αγρίνιο

Λίγο αργότερα, στις 18:00, ο Παναιτωλικός θα υποδεχτεί τον ΟΦΗ στο γήπεδό του στο Αγρίνιο. Πρόκειται για μια ακόμη αναμέτρηση που αναμένεται να προσφέρει ενδιαφέρουσες στιγμές στους φιλάθλους. Η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα έχει ανατεθεί στο Magenta Sport 1 League.

Οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν για ένα θετικό αποτέλεσμα, με τον Παναιτωλικό να έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και είναι σημαντική για την πορεία και των δύο συλλόγων στο πρωτάθλημα.

Μάχη στην Τούμπα: ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR

Το πρόγραμμα της Κυριακής (01/11) περιλαμβάνει επίσης την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα AKTOR. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας και η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 19:00. Την τηλεοπτική μετάδοση του παιχνιδιού θα αναλάβει το κανάλι Novasports Prime.

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Αστέρα AKTOR σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ενδιαφέρον από τους φιλάθλους της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Η ομάδα του ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την έδρα της, ενώ ο Αστέρας AKTOR θα προσπαθήσει να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα του.

Με πληροφορίες από: Athletiko