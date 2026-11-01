Εκρήξεις σε δύο πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων

Δύο πετρελαιοφόρα εξερράγησαν μετά την πρόσκρουσή τους σε θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Το περιστατικό, το οποίο μετέδωσαν την Κυριακή (1/11) τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Οι συνομιλίες αυτές αφορούν την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Τα περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, οι εκρήξεις στα δύο πετρελαιοφόρα συνέβησαν αφότου τα πλοία προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες. Οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσαν την Κυριακή (01.11.2026) ότι τα περιστατικά έλαβαν χώρα ενώ τα πετρελαιοφόρα έπλεαν μέσω μίας «μη εγκεκριμένης διαδρομής».

Οι ίδιες πληροφορίες από την ιρανική πλευρά αναφέρουν ότι τα πλοία παραβίαζαν τους περιορισμούς που έχει επιβάλει το Ιράν στη ναυσιπλοΐα. Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες των περιστατικών δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από άλλες πηγές, με τις πληροφορίες να προέρχονται αποκλειστικά από την Τεχεράνη.

Η στάση του Ιράν και ο έλεγχος της θαλάσσιας οδού

Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, η Τεχεράνη έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, παραβιάζουν τις οδηγίες της.

Μέσω αυτής της τακτικής, το Ιράν επιχειρεί να εδραιώσει τον έλεγχό του στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Παράλληλα, επιδιώκει να ενισχύσει την πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιώντας την επιρροή του στην περιοχή ως διαπραγματευτικό χαρτί στις διεθνείς σχέσεις.

Οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στη Ντόχα

Την ίδια ώρα που εκτυλίσσονταν τα περιστατικά στα Στενά, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται στο Κατάρ. Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισήλθαν την Κυριακή στην τρίτη ημέρα τους, με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Οι συνομιλίες αυτές διεξάγονται σε ιδιαίτερα κρίσιμο κλίμα, με φόβους για νέα κλιμάκωση στην περιοχή.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται μια πρόταση που προβλέπει την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η κίνηση προτείνεται με αντάλλαγμα την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η πρόταση της Τεχεράνης και οι όροι της

Το Κατάρ, σύμφωνα με τον Guardian, επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών, προωθώντας ένα σχέδιο που θα συνδέει την άρση των αμερικανικών περιορισμών με συγκεκριμένες κινήσεις από την ιρανική πλευρά. Στο πλαίσιο αυτό, το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει να περιορίσει από επτά σε δύο ημέρες το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού.

Αυτή η συμφωνία τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσινγκτον θα ικανοποιήσει τα αιτήματά του. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στο Al Jazeera, δήλωσε ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να ανοίξει τα Στενά μέσα σε 48 ώρες. Αυτό θα συμβεί από τη στιγμή που οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού των πετρελαιοφόρων, θα σταματήσουν να εμποδίζουν την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και θα τερματίσουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Αναμονή για συμφωνία

Παρά την έντονη διπλωματική κινητικότητα που παρατηρείται στη Ντόχα, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συμφωνία μέχρι στιγμής. Η Τεχεράνη αναμένει την επίσημη απάντηση της αμερικανικής κυβέρνησης επί των προτάσεων και των όρων που έχουν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες συνεχίζονται σε ένα περιβάλλον υψηλών προσδοκιών αλλά και αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς η έκβαση τους θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit