Η βία επέστρεψε σε γαλλικές και γερμανικές πόλεις μετά από διαδηλώσεις

Εκτεταμένα επεισόδια βίας σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε μεγάλες πόλεις της Γαλλίας και της Γερμανίας, καθώς μαζικές κινητοποιήσεις για το αυξανόμενο κόστος ζωής, την εκπαίδευση και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών κλιμακώθηκαν σε συγκρούσεις. Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με βόμβες μολότοφ στο Παρίσι, καταστήματα λεηλατήθηκαν στη Φρανκφούρτη, ενώ στο Αμβούργο διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιές. Οι αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες συλλήψεις, ενώ καταγράφηκαν και τραυματισμοί αστυνομικών.

Επεισόδια σε Παρίσι, Φρανκφούρτη και Αμβούργο

Η βία έκανε ξανά την εμφάνισή της σε αστικά κέντρα των δύο χωρών, μετά το πέρας των οργανωμένων πορειών. Στη γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι, οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με επιθέσεις που περιλάμβαναν τη χρήση βομβών μολότοφ. Παράλληλα, στη γερμανική πόλη της Φρανκφούρτης, σημειώθηκαν εκτεταμένες λεηλασίες καταστημάτων, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ανάλογη ήταν η κατάσταση και στο Αμβούργο, όπου διαδηλωτές προχώρησαν σε στήσιμο οδοφραγμάτων και άναψαν φωτιές σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι συγκρούσεις αυτές ακολούθησαν τις ειρηνικές, στην πλειονότητά τους, διαδηλώσεις, όταν ομάδες κουκουλοφόρων συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Μαζικές συλλήψεις και τραυματισμοί αστυνομικών

Οι αρχές προχώρησαν σε μαζικές συλλήψεις ως απάντηση στα επεισόδια. Μόνο στη Γαλλία, ο αριθμός των συλλήψεων έφτασε τις 511. Επιπρόσθετα, τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία, καταγράφηκαν τραυματισμοί αστυνομικών κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με τους διαδηλωτές. Τα περιστατικά βίας έλαβαν χώρα ανήμερα του Χάλοουιν, με αρκετούς συμμετέχοντες στις γαλλικές κινητοποιήσεις να εμφανίζονται μεταμφιεσμένοι, φορώντας μάσκες και κοστούμια.

Κύμα διαδηλώσεων στη Γαλλία

Στη Γαλλία, οι πρόσφατες κινητοποιήσεις αποτέλεσαν το τρίτο διαδοχικό κύμα μαζικών διαδηλώσεων. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν περίπου 150 διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, η συμμετοχή ανήλθε σε 320.000 πολίτες πανελλαδικά. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την προηγούμενη κινητοποίηση, που είχε καταγραφεί στις 24 Οκτωβρίου, οπότε και είχαν συμμετάσχει 410.000 άτομα.

Ειδικότερα για το Παρίσι, οι αστυνομικές αρχές υπολόγισαν ότι περίπου 70.000 άνθρωποι συμμετείναν στην πορεία, έναντι 110.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, η Διασυνδικαλιστική Οργάνωση Νεολαίας έδωσε διαφορετικά στοιχεία, κάνοντας λόγο για σχεδόν μισό εκατομμύριο διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων περίπου 200.000 στην γαλλική πρωτεύουσα. Η διαδρομή της πορείας στο Παρίσι είχε σχεδιαστεί ώστε να παρακάμπτει το ιστορικό κέντρο, με τους διαδηλωτές να κινούνται από την Πόρτα ντε Μπανιολέ προς την Πόρτα ντε Σαραντόν, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά προάστια. Οι περισσότερες πορείες ολοκληρώθηκαν χωρίς σοβαρά προβλήματα, ωστόσο αργά το απόγευμα άρχισαν να καταγράφονται συγκρούσεις σε διάφορα σημεία της χώρας.

Αιτήματα και κινητοποιήσεις στη Γερμανία

Στη Γερμανία, δεκάδες χιλιάδες νέοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πρωτοβουλίας «Gen Z regelt». Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ζητά περισσότερες δημόσιες επενδύσεις, την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη διασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής των νέων στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον τους. Οι διαδηλωτές, τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία, εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για την ακρίβεια, την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της εκπαίδευσης, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες διαβίωσης.

Στις κινητοποιήσεις τέθηκαν επίσης αιτήματα που σχετίζονται με το ζήτημα της αστυνομικής βίας, αναδεικνύοντας ένα ευρύτερο φάσμα προβληματισμών που απασχολούν τους πολίτες των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από: Enikos