Εκτεταμένες διαδηλώσεις σε Γαλλία και Γερμανία με αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Μεγάλες διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 σε δεκάδες πόλεις της Γαλλίας και της Γερμανίας, σηματοδοτώντας ένα νέο κύμα κοινωνικών κινητοποιήσεων στην Ευρώπη. Χιλιάδες πολίτες έχουν βγει στους δρόμους, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την ακρίβεια, την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και τα προβλήματα στην εκπαίδευση. Οι αρχές και στις δύο χώρες έχουν λάβει εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, αναπτύσσοντας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς εκφράζονται φόβοι για την εκδήλωση επεισοδίων.

Κινητοποιήσεις στη Γαλλία: Τρίτο διαδοχικό Σαββατοκύριακο

Στη Γαλλία, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τρίτο διαδοχικό Σαββατοκύριακο, με περίπου 150 συγκεντρώσεις να έχουν προγραμματιστεί, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 350 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Μαθητές, φοιτητές, συνδικάτα και μέλη του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» συμμετέχουν στον νέο γύρο κινητοποιήσεων. Οι διαδηλωτές διεκδικούν μέτρα για το κόστος ζωής, καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι σημερινές συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται στη σκιά σοβαρών επεισοδίων και λεηλασιών που σημειώθηκαν κατά τις προηγούμενες εβδομάδες. Περίπου 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν τεθεί επί ποδός σε όλη τη Γαλλία για την αντιμετώπιση τυχόν αναταραχών.

Εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας και απαγορεύσεις

Το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει τη συμμετοχή ειδικών αστυνομικών μονάδων, ελικοπτέρων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί 26 τεθωρακισμένα οχήματα Centaure και 15 οχήματα εκτόξευσης νερού, ενισχύοντας την παρουσία των αρχών στους δρόμους.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, έχει προειδοποιήσει για ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο διατάραξης της δημόσιας τάξης, καθώς οι κινητοποιήσεις συμπίπτουν με τους εορτασμούς του Halloween. Οι αρχές ανησυχούν κυρίως για το ενδεχόμενο νέων λεηλασιών και συγκρούσεων κατά τις βραδινές ώρες, καθώς είθισται πολύς κόσμος να παραμένει στους δρόμους ως τις πρώτες πρωινές ώρες φορώντας μάσκες.

Η κατάσταση στο Παρίσι και οι δικαστικές αποφάσεις

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η Αστυνομία απαγόρευσε την πορεία που είχαν αρχικά σχεδιάσει συνδικάτα μεταξύ της Πλατείας της Βαστίλης και της Πλατείας του Έθνους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας επικύρωσε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου την απαγόρευση, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.

Ως αποτέλεσμα των αποφάσεων, η επιτρεπόμενη διαδρομή μεταφέρθηκε στην ανατολική περιφέρεια του Παρισιού, από την Πύλη Μπανιολέ έως την Πύλη Σαραντόν. Σύμφωνα με τη Le Monde, οι διαδηλωτές συγκεντρώνονταν στην Πύλη Μπανιολέ, με ισχυρή παρουσία της περιφρούρησης των συνδικάτων και αστυνομικές δυνάμεις στους γύρω δρόμους, με την κατάσταση να περιγράφεται ως ήρεμη κατά την έναρξη της συγκέντρωσης. Τα κόμματα της Αριστεράς, τα συνδικάτα, οι εκπρόσωποι των φοιτητών και μαθητών, καθώς και οι εκπρόσωποι του κινήματος των κίτρινων γιλέκων θεώρησαν τις αστυνομικές απαγορεύσεις υπερβολικές, αλλά δήλωσαν ότι θα συμμορφωθούν.

Πρόστιμα και μελλοντικές κινητοποιήσεις

Παράλληλα με τις απαγορεύσεις πορειών σε κεντρικά σημεία, έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις μη δηλωμένες συγκεντρώσεις. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι όσοι συλλαμβάνονται να μετέχουν σε πορείες που δεν έχει επιτρέψει η αστυνομία θα πληρώνουν ένα πρόστιμο ύψους 135 ευρώ.

Επιπλέον, σε περιοχές γύρω από την Πλατεία Δημοκρατίας και το εμπορικό συγκρότημα Les Halles προβλέπεται απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 23:00 έως τις 06:00, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι φοιτητικές και οι μαθητικές οργανώσεις έχουν ήδη ανακοινώσει ότι από την ερχόμενη Τρίτη θα ξεκινήσουν εκ νέου καταλήψεις λυκείων και πανεπιστημιακών χώρων, υποδεικνύοντας τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Διαδηλώσεις στη Γερμανία

Παράλληλα με τις εξελίξεις στη Γαλλία, και η Γερμανία βρίσκεται στο επίκεντρο κοινωνικών κινητοποιήσεων. Η πρωτοβουλία «Gen Z regelt» έχει καλέσει σε διαδηλώσεις σε 34 πόλεις της χώρας. Οι διοργανωτές αναμένουν περισσότερους από 160.000 συμμετέχοντες σε εθνικό επίπεδο, αναδεικνύοντας την ευρεία δυσαρέσκεια και στη γερμανική κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki