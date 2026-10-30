Ο Γιαν Μοντέρο εκτός δράσης για έξι μήνες μετά την επέμβαση στον μηνίσκο

Ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή της νίκης του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα στην παράταση, θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους έξι μήνες. Ο Δομινικανός γκαρντ υποβλήθηκε σε επέμβαση συρραφής στον έξω μηνίσκο στο γόνατο του αριστερού του ποδιού, λόγω ενός προβλήματος που προέκυψε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Καταλανούς.

Η επέμβαση και η απουσία από τα παρκέ

Η εξέλιξη της κατάστασης του Γιαν Μοντέρο αποδείχθηκε πολύ πιο σοβαρή από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Ο παίκτης πέρασε την πόρτα του χειρουργείου την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση συρραφής στον έξω μηνίσκο του αριστερού γονάτου. Αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνει νοκ άουτ για ένα διάστημα έξι μηνών, χάνοντας ένα μεγάλο μέρος της αγωνιστικής περιόδου.

Η απουσία του Μοντέρο αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τους «ερυθρόλευκους», καθώς χάνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα έναν παίκτη που είχε εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για την ομάδα. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται ως ένα απρόσμενο γεγονός, δεδομένου του ρόλου που είχε αναλάβει ο γκαρντ στις πρόσφατες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην παράταση με την Μπαρτσελόνα

Ο Γιαν Μοντέρο βρέθηκε από μεγάλος πρωταγωνιστής σε μία από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές βραδιές του Ολυμπιακού, σε μία κατάσταση που τον θέτει εκτός δράσης για μήνες. Στον αγώνα της 6ης αγωνιστικής της Euroleague, στο Παλαού Μπλαουγκράνα, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπαρτσελόνα με σκορ 105-100 στην παράταση. Ο Δομινικανός γκαρντ έπαιξε με ενοχλήσεις, αλλά κατάφερε να πετύχει δύο τεράστια καλάθια στα κρίσιμα δευτερόλεπτα της παράτασης.

Οι επιθετικές του ενέργειες ήταν καθοριστικές για την έκβαση του αγώνα. Αρχικά, με ένα μεγάλο τρίποντο, διαμόρφωσε το σκορ σε 95-101, όταν απέμεναν 1 λεπτό και 13 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της παράτασης. Στη συνέχεια, με ένα εύστοχο δίποντο, ανέβασε τη διαφορά στο 95-103, 42 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Αυτές οι ενέργειες έβαλαν τη σφραγίδα του στο μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Η ιστορία των τραυματισμών

Η ιστορία του τραυματισμού του Γιαν Μοντέρο δεν ξεκίνησε στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, αλλά είχε προηγηθεί ένα άλλο πρόβλημα. Ο Δομινικανός γκαρντ είχε υποστεί διάστρεμμα στο δεξί του πόδι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Βαλένθια. Αυτό σήμαινε ότι αγωνίστηκε απέναντι στους Καταλανούς έχοντας ήδη επιβαρυμένο το ένα του πόδι.

Ωστόσο, τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί. Κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, ο Μοντέρο ένιωσε ενοχλήσεις και στο αριστερό του γόνατο. Αυτό το νέο πρόβλημα, το οποίο αρχικά φάνηκε ως απλή ενόχληση, αποδείχθηκε τελικά πολύ πιο σοβαρό και οδήγησε στην αναγκαστική επέμβαση.

Ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και η απόφαση να συνεχίσει

Η κατάσταση της υγείας του Γιαν Μοντέρο ήταν γνωστή στην ομάδα ήδη από το ημίχρονο της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε ενημερώσει για την κατάσταση των παικτών που αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμού, συμπεριλαμβάνοντας και τον Δομινικανό γκαρντ. Η ενημέρωση των Πειραιωτών ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Μοντέρο υπέστη στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια διάστρεμμα στο δεξί πόδι και κατά τη διάρκεια του αποψινού αγώνα ένιωσε ενόχληση στο αριστερό γόνατο. Γίνονται προσπάθειες να συνεχίσει στο ματς».

Παρά τις ενοχλήσεις και την επιβάρυνση, ο Γιαν Μοντέρο δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Συνέχισε να αγωνίζεται και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με σημαντική συμμετοχή. Η επιμονή του να παραμείνει στο παρκέ, παρά τα προβλήματα, υπογραμμίζει την αφοσίωσή του στην ομάδα, αν και τελικά οδήγησε σε μια σοβαρή διάγνωση και μακρά απουσία.

Η στατιστική του Μοντέρο στον αγώνα

Ο Γιαν Μοντέρο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα με συνολικά 20 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα συμμετοχής. Η στατιστική του ήταν εντυπωσιακή, δεδομένων των ενοχλήσεων που αντιμετώπιζε. Κατέγραψε 13 πόντους, έχοντας 1/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 2/2 βολές. Εκτός από το σκοράρισμα, συνέβαλε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα, πρόσθεσε στη στατιστική του 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη. Η συνολική του απόδοση αποτυπώθηκε στις 18 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), αναδεικνύοντας τον σε έναν από τους πιο αποτελεσματικούς παίκτες της αναμέτρησης, παρά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta