Αλλαγή έδρας για τον αγώνα Μπεσίκτας - Χάποελ Μπερ Σεβά: Το παιχνίδι μεταφέρεται στη Γεωργία

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπεσίκτας και τη Χάποελ Μπερ Σεβά, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, αλλάζει έδρα. Το παιχνίδι, που ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, θα φιλοξενηθεί τελικά στο Μπατούμι της Γεωργίας. Η απόφαση αυτή ελήφθη από την UEFA για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της έντασης στις πολιτικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.

Η μεταφορά του αγώνα και οι λόγοι ασφαλείας

Η UEFA προχώρησε στην αλλαγή της έδρας για την αναμέτρηση της 26ης Νοεμβρίου, μεταφέροντάς την από την Κωνσταντινούπολη στη Γεωργία. Συγκεκριμένα, το ματς θα διεξαχθεί στο Μπατούμι, αντί της αρχικά προγραμματισμένης τουρκικής πόλης.

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε λόγους ασφαλείας, οι οποίοι προκύπτουν από την ένταση που επικρατεί στις πολιτικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Η μεταφορά κρίθηκε απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την προστασία όλων των εμπλεκομένων.

Η παρουσία φιλάθλων και η χωρητικότητα του γηπέδου

Παρά την αλλαγή της έδρας, δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου αναφέρουν ότι το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί κανονικά με την παρουσία φιλάθλων. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση από τις εξέδρες του γηπέδου.

Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα, η «Batumi Arena», διαθέτει χωρητικότητα 20.000 θέσεων. Επιπλέον, ο πρόεδρος της Μπεσίκτας, Σερντάλ Ανταλί, επιβεβαίωσε ότι οι φίλαθλοι της ομάδας μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς προβλήματα, καθώς δεν απαιτείται βίζα για την είσοδό τους στη Γεωργία.

Οι δηλώσεις του προέδρου της Μπεσίκτας, Σερντάλ Ανταλί

Ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας, Σερντάλ Ανταλί, είχε αναφερθεί στο ζήτημα της μεταφοράς της έδρας ήδη από τις 24 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής στην οποία συμμετείχε, είχε αποκαλύψει ότι ο σύλλογος βρισκόταν σε επαφές για τη μεταφορά του αγώνα στο Μπατούμι.

Ο κ. Ανταλί είχε σημειώσει τότε: «Το πιθανότερο είναι να αντιμετωπίσουμε τη Χάποελ στο Μπατούμι. Δεν έχουμε λάβει ακόμη την έγκριση της UEFA, ωστόσο έχουμε συζητήσει το θέμα με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γεωργίας». Οι δηλώσεις του προμήνυαν την τελική απόφαση που ελήφθη.

Επίσης, ο Σερντάλ Ανταλί είχε επιβεβαιώσει τις συζητήσεις με τις αρμόδιες αρχές, τόσο με την UEFA όσο και με τους Γεωργιανούς αξιωματούχους, για τη διεξαγωγή του αγώνα με την παρουσία κοινού. Το θέμα τέθηκε στο τραπέζι και η παρουσία θεατών οριστικοποιήθηκε.

Η βαθμολογική εικόνα των δύο ομάδων

Όσον αφορά τη βαθμολογική τους θέση στην League Phase του Europa League, η Μπεσίκτας βρίσκεται στην 8η θέση του ομίλου της. Η τουρκική ομάδα έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής δύο νίκες και μία ισοπαλία, δείχνοντας μια σταθερή πορεία στη διοργάνωση.

Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ Μπερ Σεβά έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό στη διοργάνωση. Η ισραηλινή ομάδα θα επιδιώξει ένα θετικό αποτέλεσμα στην εκτός έδρας αναμέτρηση, παρά τις αλλαγές που έχουν προκύψει στην έδρα διεξαγωγής του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko