Ένας 73χρονος πιλότος παραπέντε εγκλωβίστηκε σε καλώδια υψηλής τάσης στην Αυστρία

Μια πτήση με παραπέντε στην περιοχή της Στυρίας, στην Αυστρία, πήρε απρόσμενη τροπή για έναν 73χρονο Γερμανό πιλότο, οδηγώντας σε μια εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης. Ο άνδρας βρέθηκε εγκλωβισμένος σε καλώδια υψηλής τάσης, αφού το αλεξίπτωτό του προσέκρουσε στη γραμμή ηλεκτροδότησης. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα ένα βραχυκύκλωμα και την άμεση διακοπή του ρεύματος σε αρκετές κοντινές κοινότητες.

Το περιστατικό στην αυστριακή Στυρία

Η περιπέτεια του 73χρονου πιλότου εκτυλίχθηκε στην αυστριακή Στυρία, κοντά στο χωριό Pruggern. Ο Γερμανός υπήκοος, κατά τη διάρκεια της πτήσης του με παραπέντε, είχε ως στόχο να προσγειωθεί σε μια περιοχή που βρίσκεται πλησίον ενός γηπέδου τένις. Ωστόσο, η πορεία του αλεξίπτωτου άλλαξε, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε καλώδια ηλεκτροδότησης υψηλής τάσης.

Η συγκεκριμένη γραμμή ηλεκτροδότησης, στην οποία εγκλωβίστηκε ο 73χρονος, φέρει τάση 30 κιλοβόλτ. Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε άμεσα ένα βραχυκύκλωμα στο δίκτυο. Ο πιλότος βρέθηκε να αιωρείται από τα καλώδια, σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, περιμένοντας τη βοήθεια των διασωστών.

Εκατοντάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Η πρόσκρουση του παραπέντε στα καλώδια υψηλής τάσης είχε άμεσες και εκτεταμένες συνέπειες για την ηλεκτροδότηση της περιοχής. Το βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε άφησε εκατοντάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, επηρεάζοντας αρκετές κοντινές κοινότητες γύρω από το Pruggern. Η διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ήταν αναπόφευκτη, καθώς η ασφάλεια του δικτύου τέθηκε σε κίνδυνο.

Για να καταστεί δυνατή η ασφαλής προσέγγιση του εγκλωβισμένου άνδρα από τις ομάδες διάσωσης, κρίθηκε απαραίτητο να διακοπεί η παροχή ρεύματος. Συνεργεία ηλεκτροδότησης χρειάστηκε να θέσουν εκτός λειτουργίας όχι μόνο το τμήμα του δικτύου που επηρεάστηκε άμεσα από το βραχυκύκλωμα, αλλά και ένα επιπλέον τμήμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης απενεργοποίηση της γραμμής και η γείωσή της.

Η επιχείρηση διάσωσης

Μόλις επιβεβαιώθηκε από τα συνεργεία ότι η γραμμή υψηλής τάσης είχε τεθεί πλήρως εκτός λειτουργίας και είχε γειωθεί, ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 73χρονου. Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και χρησιμοποίησαν ειδικές σκάλες για να προσεγγίσουν τον άνδρα, ο οποίος αιωρούνταν από τα καλώδια. Η επιχείρηση απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή λόγω του ύψους και της φύσης του περιστατικού.

Οι διασώστες κατάφεραν να κατεβάσουν με ασφάλεια τον πιλότο από τα καλώδια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την απαιτητική αυτή προσπάθεια. Η συνεργασία των αρχών και των συνεργείων ηλεκτροδότησης ήταν καθοριστική για την αίσια έκβαση της διάσωσης, διασφαλίζοντας την ασφάλεια τόσο του εγκλωβισμένου άνδρα όσο και των διασωστών.

Η κατάσταση της υγείας του πιλότου

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 73χρονος Γερμανός πιλότος μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Συγκεκριμένα, διακομίστηκε σε κλινική που βρίσκεται στο Σλάντμινγ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας έφερε τραύματα από την πρόσκρουση και τον εγκλωβισμό του στα καλώδια.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σοβαρότητα των τραυμάτων του 73χρονου. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του, πέραν του ότι έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta