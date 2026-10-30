Η αυξημένη συμμετοχή των Παλαιστινίων στις ισραηλινές εκλογές και οι προκλήσεις

Η συμμετοχή των Παλαιστινίων στις πρόσφατες εκλογές του Ισραήλ ήταν υψηλή, ένα φαινόμενο που τροφοδοτήθηκε εν μέρει από τις πρόσφατες προσπάθειες αποκλεισμού της παλαιστινιακής πολιτικής εκπροσώπησης στην Κνεσέτ. Αυτή η αυξημένη προσέλευση στις κάλπες συνδέεται άμεσα με τις ανησυχίες για τις ολέθριες συνέπειες που θα είχε μια ακόμα θητεία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, με την υποστήριξη ακροδεξιών υπουργών.

Η κλιμακούμενη πολιτική βία και ο φόβος του εκτοπισμού

Οι Παλαιστίνιοι στο Ισραήλ προσήλθαν στις κάλπες έχοντας κατά νου τις πιθανές επιπτώσεις μιας κυβέρνησης που θα περιλάμβανε τους ακροδεξιούς υπουργούς Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς. Μια τέτοια εξέλιξη θεωρήθηκε ότι θα είχε ολέθριες συνέπειες για τους Παλαιστίνιους σε κάθε περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαβιούν εντός του Ισραήλ.

Οι Παλαιστίνιοι πολίτες του Ισραήλ έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με μια κλιμακούμενη πολιτική βία και υποκίνηση μίσους. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί οι εκκλήσεις για τον εκτοπισμό και την εκδίωξή τους, συνοδευόμενες από ολοένα και πιο επιθετικές προσπάθειες εκφοβισμού, παρενόχλησης και δίωξης. Αυτές οι συνθήκες δημιούργησαν ένα κλίμα έντονης ανησυχίας, ωθώντας τους ψηφοφόρους να συμμετάσχουν ενεργά στις εκλογικές διαδικασίες.

Η εργαλειοποίηση της παλαιστινιακής εκπροσώπησης

Εδώ και χρόνια, το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του χρησιμοποιούν τη συμμετοχή των Παλαιστινίων στο ισραηλινό κοινοβούλιο ως ένα εργαλείο εξωραϊσμού του ρατσιστικού χαρακτήρα του κράτους. Αυτή η τακτική αποσκοπεί στην απόρριψη των καταγγελιών περί απαρτχάιντ, παρουσιάζοντας την ύπαρξη παλαιστινιακής κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης ως απόδειξη δημοκρατίας και ισότητας.

Ωστόσο, η παρουσία Παλαιστινίων βουλευτών στην Κνεσέτ δεν αναιρεί ούτε το καθεστώς ούτε τους πενήντα νόμους που εισάγουν διακρίσεις και καθορίζουν τη ζωή των Παλαιστινίων πολιτών του Ισραήλ. Οι νόμοι αυτοί συνεχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα και τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, ανεξάρτητα από την εκλογική τους παρουσία.

Πρακτικές υφαρπαγής γης και επιθέσεις στην πολιτισμική ταυτότητα

Στις πρακτικές που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι περιλαμβάνεται η πρόσφατη εγκατάσταση ενός εποικιστικού φυλακίου στα εδάφη της Μάτζντ αλ-Κρουμ. Αυτή η ενέργεια πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία μιας ομάδας ακροδεξιών νεαρών εποίκων και υπό την καθοδήγηση του Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς. Η ενέργεια αυτή αποτελεί αναπαραγωγή των ίδιων πρακτικών υφαρπαγής γης και εποικιστικής επέκτασης που εφαρμόζονται συστηματικά στη Δυτική Όχθη.

Επιπλέον, στις ίδιες πρακτικές εντάσσονται οι επιθέσεις κατά της παλαιστινιακής πολιτισμικής ταυτότητας. Αυτές οι επιθέσεις συνοδεύονται από περιορισμούς στη χρήση της αραβικής γλώσσας στους χώρους εργασίας, γεγονός που πλήττει την πολιτιστική κληρονομιά και την ελευθερία έκφρασης των Παλαιστινίων πολιτών.

Οι ευρύτερες ανησυχίες και το κίνητρο της επιβίωσης

Η αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές μπορεί να ερμηνευθεί και ως μια απάντηση σε μια σειρά ευρύτερων γεγονότων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η γενοκτονία στη Γάζα, η επιταχυνόμενη εκστρατεία εθνοκάθαρσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς και οι ολοένα και χειρότερες συνθήκες κράτησης των Παλαιστινίων φυλακισμένων. Πολλοί ψηφοφόροι είχαν κατά νου αυτές τις ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων που μποϊκοτάρουν τις ισραηλινές εκλογές σε όλη τους τη ζωή.

Ένα σημαντικό μέρος του κινήτρου για την προσέλευση στις κάλπες ήταν η επέκταση της βίαιης καταστολής του Ισραήλ και στα εδάφη του 1948. Οι Παλαιστίνιοι στο Ισραήλ ψήφισαν ουσιαστικά για την ίδια τους την επιβίωση, αντιδρώντας στις εντεινόμενες πιέσεις και απειλές που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Η μακρά ιστορία της απροθυμίας για συμμετοχή

Η απροθυμία των Παλαιστινίων να συμμετάσχουν στις ισραηλινές εκλογές έχει μια μακρά πολιτική ιστορία. Αυτή η στάση εδράζεται σε μια σειρά από προβληματισμούς, όπως αναφέρεται από το Middle East Eye. Ορισμένοι Παλαιστίνιοι επιλέγουν να μποϊκοτάρουν τις εκλογές ως ζήτημα αρχής, εκφράζοντας έτσι τη διαφωνία τους με το σύστημα και την πολιτική του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από: Topontiki