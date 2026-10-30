Σοβαρές καταγγελίες για μαστροπεία και ξέπλυμα χρήματος στην υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο» έφερε στο φως η μαρτυρία στενού συνεργάτη του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Ο συγκεκριμένος συνεργάτης, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε όσα, όπως υποστηρίζει, γνώριζε για τις δραστηριότητες και τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος. Η μαρτυρία του δίνει νέες διαστάσεις στην υπόθεση που απασχολεί την κοινή γνώμη.

Νέες διαστάσεις στην υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο»

Η κατάθεση του στενού συνεργάτη του Άγγελου Γιαννακόπουλου ήρθε να προσθέσει νέα στοιχεία στην υπόθεση που αφορά τους φούρνους «Χωριάτικο». Ο μάρτυρας, με τις δηλώσεις του, προσπάθησε να σκιαγραφήσει το πλαίσιο λειτουργίας του κυκλώματος, όπως ο ίδιος το αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι βασικές πηγές χρημάτων για τον ιδιοκτήτη των φούρνων δεν ήταν μόνο οι νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά και παράνομες ενέργειες. Ειδικότερα, ο συνεργάτης ανέφερε πως η μαστροπεία και τα ναρκωτικά διαδραμάτιζαν κεντρικό ρόλο στην εξασφάλιση εσόδων, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για ξέπλυμα χρήματος.

Οι πηγές χρημάτων και η έκταση της μαστροπείας

Ο μάρτυρας στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο γινόταν το ξέπλυμα των χρημάτων, υποστηρίζοντας ότι αυτό πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω γυναικών και ναρκωτικών. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι γυναίκες αποτελούσαν το βασικότερο μέσο για αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα, απέδωσε στον Άγγελο Γιαννακόπουλο τον ισχυρισμό: «Το 70% της πορνείας το έχω εγώ».

Περιγράφοντας την έκταση της φερόμενης δραστηριότητας, ο συνεργάτης ανέφερε ότι αυτή δεν περιοριζόταν αποκλειστικά σε παραδοσιακούς χώρους όπως οι οίκοι ανοχής και τα στούντιο. Αντίθετα, όπως υποστήριξε, επεκτεινόταν και σε υπηρεσίες που διαφημίζονταν και προσφέρονταν μέσω του διαδικτύου, δείχνοντας μια ευρύτερη οργανωτική δομή.

Σύστημα ανταμοιβής για τους συνεργάτες

Ένα άλλο σημείο της μαρτυρίας του συνεργάτη αφορούσε ένα συγκεκριμένο σύστημα ανταμοιβής που φέρεται να εφαρμοζόταν για όσους αναλάμβαναν ευθύνες για λογαριασμό του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Ο μάρτυρας περιέγραψε πως όσοι συνεργάτες κατέληγαν στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας νομικές συνέπειες για υποθέσεις που σχετίζονταν με τον ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο», δεν εγκαταλείπονταν.

Αντιθέτως, μετά την αποφυλάκισή τους, φέρεται να ενισχύονταν οικονομικά, λαμβάνοντας χρηματικά ποσά ως αντάλλαγμα για την ανάληψη των ευθυνών τους. Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους δινόταν η ευκαιρία να αποκτήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα, εξασφαλίζοντας έτσι ένα νέο ξεκίνημα.

Αναφορές σε κεντρικά πρόσωπα και πιέσεις

Η μαρτυρία του συνεργάτη δεν περιορίστηκε μόνο στην περιγραφή των δραστηριοτήτων και των οικονομικών πτυχών του κυκλώματος, αλλά επεκτάθηκε και σε αναφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο μάρτυρας έκανε λόγο για άτομα που φέρονται να είχαν έναν κεντρικό και καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία και οργάνωση των παράνομων ενεργειών.

Επιπλέον, ο συνεργάτης περιέγραψε και ένα κλίμα πιέσεων και απειλών που φέρεται να ασκούνταν προς όσους συνεργάτες αρνούνταν να αναλάβουν συγκεκριμένες ευθύνες ή να συμμετάσχουν σε ορισμένες ενέργειες. Αυτό το στοιχείο υποδηλώνει μια ιεραρχική δομή και έναν μηχανισμό επιβολής εντός του φερόμενου κυκλώματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis