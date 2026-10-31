Συναγερμός στη Μόσχα μετά από προειδοποίηση των ΗΠΑ για τρομοκρατικό χτύπημα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Μόσχα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν τη Ρωσία για προετοιμασίες τρομοκρατικής επίθεσης στην πρωτεύουσα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) επιβεβαίωσε ότι έλαβε τις σχετικές πληροφορίες από τις ΗΠΑ και έχει ήδη κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα. Την ίδια ώρα, η αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα εξέδωσε ειδική προειδοποίηση προς τους πολίτες της, αναφέροντας συγκεκριμένα σημεία και συστάσεις.

Η προειδοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα δήλωσε ότι είναι ενήμερη για μια αξιόπιστη απειλή συμβάντος με πολλές απώλειες, το οποίο αναμένεται να λάβει χώρα «ΣΗΜΕΡΑ, 31 Οκτωβρίου». Η απειλή αυτή αφορά συγκεκριμένα το Μουσείο-Πάρκο Τσαρίτσινο, έναν γνωστό χώρο πολιτισμού και αναψυχής στη ρωσική πρωτεύουσα. Η ακριβής τοποθεσία που αναφέρεται είναι η οδός Dolskaya Ulitsa 1, Μόσχα, Ρωσία 11569.

Στο μήνυμά της, η Πρεσβεία των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ συντονίζεται με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές για την αντιμετώπιση της πιθανής απειλής. Η προειδοποίηση αυτή μεταδόθηκε και μέσω των επίσημων λογαριασμών της πρεσβείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter/X, με την ανάρτηση από τον λογαριασμό @USEmbRu να επιβεβαιώνει την ημερομηνία και την τοποθεσία της απειλής.

Η αντίδραση της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε ότι έλαβε πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των καθιερωμένων δικτύων επικοινωνίας. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης στην Μόσχα, και η FSB διαβεβαίωσε ότι λαμβάνει ήδη τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας, ωστόσο, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της απειλής ή για ενδεχόμενους υπόπτους. Η επιβεβαίωση της πληροφορίας από την FSB κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, θέτοντας τη ρωσική πρωτεύουσα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Συστάσεις της αμερικανικής πρεσβείας στους πολίτες

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα εξέδωσε μια σειρά συστάσεων προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους. Συγκεκριμένα, καλούνται να αποφύγουν την περιοχή του Μουσείου-Πάρκου Τσαρίτσινο «ΣΗΜΕΡΑ, 31 Οκτωβρίου». Οι συστάσεις περιλαμβάνουν την παραμονή σε εγρήγορση, την αποφυγή πλήθους και την επίγνωση του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, οι πολίτες καλούνται να επανεξετάσουν το προσωπικό τους σχέδιο ασφαλείας, να διατηρούν το κινητό τους τηλέφωνο φορτισμένο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και να φέρουν πάντα την κατάλληλη ταυτότητα. Η πρεσβεία συμβουλεύει επίσης την παρακολούθηση των τοπικών μέσων ενημέρωσης για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες και την εγγραφή στο πρόγραμμα Smart Traveler Enrollment Program (STEP) για να λαμβάνουν ενημερώσεις υγείας και ασφάλειας. Για επείγοντα περιστατικά, η πρεσβεία παρέχει στοιχεία επικοινωνίας, όπως το τηλέφωνο +7 495 728-5577, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου MoscowACS@state.gov, καθώς και την ιστοσελίδα της και τα τηλέφωνα του State Department.

Συντονισμός αρχών και συνεχιζόμενη επιφυλακή

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει γνωστοποιήσει ότι βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις ρωσικές αρχές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η πιθανή απειλή. Αυτός ο συντονισμός υποδηλώνει μια κοινή προσπάθεια για την προστασία των πολιτών και την αποτροπή οποιουδήποτε τρομοκρατικού χτυπήματος.

Μέχρι στιγμής, οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει από όλες τις πλευρές αναφέρονται σε πληροφορίες για μια πιθανή επίθεση και όχι σε τρομοκρατικό χτύπημα που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Η κατάσταση παραμένει σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit