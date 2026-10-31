Το Ιράν δεν προτίθεται να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ σε αυτή τη φάση, δηλώνει ο Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο δίκτυο Al Jazeera ότι η Τεχεράνη δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την φάση, παρά την απειλή επανάληψης της σύρραξης. Ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι στο σημερινό πλαίσιο, το Ιράν δεν βλέπει την ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς, καθώς οι όροι της Τεχεράνης είναι ξεκάθαροι. Διαβουλεύσεις διεξάγονται με μεσολαβητές για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ η ιρανική πλευρά αναμένει την αποδοχή των όρων της από τις ΗΠΑ για να αποφασίσει για το ενδεχόμενο απευθείας διαπραγματεύσεων.

Η στάση της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις

Ο Αμπάς Αραγτσί, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ξεκαθάρισε τη θέση της χώρας του σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, αποσπάσματα της οποίας μεταδόθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν δεν προτίθεται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην παρούσα φάση, παρά την υφιστάμενη απειλή για επανάληψη της σύρραξης στην περιοχή.

Ο Ιρανός υπουργός υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν θεωρεί αναγκαία μια συνάντηση με τους Αμερικανούς δεδομένων των σημερινών συνθηκών. Οι όροι που έχει θέσει το Ιράν είναι σαφείς και αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων με διάφορους μεσολαβητές. Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν τους όρους που έχει θέσει το Ιράν, τότε η Τεχεράνη θα αποφασίσει αν οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να γίνουν απευθείας ή όχι.

Η επιστολή του Τζέι Ντι Βανς και οι αντιδράσεις

Στο πλαίσιο των διπλωματικών εξελίξεων, ο Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι η Τεχεράνη συζήτησε την επιστολή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς σε συσκέψεις υψηλού επιπέδου. Ωστόσο, ο Ιρανός υπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για απευθείας συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, είχε στείλει επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Μόχσεν Ρεζάι, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Οι εφημερίδες New York Times και Wall Street Journal είχαν αναφέρει ότι ο Βανς πρότεινε την επανάληψη των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε αυτές τις αναφορές, δηλώνοντας ότι η πρόταση αφορούσε μόνο την αποστολή ιατρικών προμηθειών. Η ιρανική πλευρά, παρά την επιστολή και τις συζητήσεις, παραμένει σταθερή στη θέση της να μην προχωρήσει σε απευθείας επαφές με την Ουάσινγκτον αυτή τη στιγμή.

Οι όροι του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Οι όροι που θέτει η Τεχεράνη για την έναρξη οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης αφορούν κυρίως τα Στενά του Ορμούζ, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας. Το Ιράν θέτει ως απαράβατο όρο για το άνοιγμα των Στενών την εφαρμογή μιας εκεχειρίας στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων και την αποκατάσταση της σταθερότητας.

Επιπλέον, η Τεχεράνη απαιτεί την άμεση αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο εξωτερικό, καθώς και την πλήρη άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στον ιρανικό πετρελαϊκό τομέα. Τέλος, στους όρους περιλαμβάνεται και η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, μέτρα που η ιρανική κυβέρνηση θεωρεί απαραίτητα για την ομαλοποίηση των σχέσεων και την επανεκκίνηση της οικονομίας της.

Το ιστορικό των συμφωνιών και η κατάρρευση της ύφεσης

Οι προαναφερθέντες όροι του Ιράν δεν είναι νέοι, καθώς περιλαμβάνονταν σε ένα ιρανοαμερικανικό πρωτόκολλο που είχε συνομολογηθεί τον Ιούνιο. Αυτή η συμφωνία είχε έρθει σε συνέχεια της εκεχειρίας του Απριλίου, η οποία είχε ως στόχο τον τερματισμό των εχθροπραμιών και την αποκατάσταση μιας περιόδου ηρεμίας στην περιοχή. Η εκεχειρία του Απριλίου είχε δημιουργήσει προσδοκίες για μια πιο μόνιμη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόχος, η εύθραυστη ύφεση που είχε επιτευχθεί κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οδηγώντας σε εκ νέου κλιμάκωση των εντάσεων. Έκτοτε, όλες οι διπλωματικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την επίτευξη μιας διευθέτησης παραμένουν μέχρι στιγμής άκαρπες, με τις δύο πλευρές να παραμένουν σε απόσταση και τις συνομιλίες να μην έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Οι εν εξελίξει διαβουλεύσεις με μεσολαβητές

Παρά την άρνηση για απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν συνεχίζει τις συνομιλίες με διάφορους μεσολαβητές. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες διαδραματίζει το Κατάρ, το οποίο έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στις διπλωματικές διεργασίες. Μάλιστα, αντιπροσωπεία του Κατάρ επισκέφθηκε την Τεχεράνη αυτήν την εβδομάδα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων.

Μετά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Κατάρ, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έστειλε απεσταλμένους σε διάφορες χώρες του Κόλπου. Αυτή η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια για τη συνέχιση των διαβουλεύσεων και την εξεύρεση κοινού εδάφους για την επίλυση των εκκρεμοτήτων, διατηρώντας ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας μέσω τρίτων χωρών.

Με πληροφορίες από: Topontiki