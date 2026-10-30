Επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου του Reuters: «Είσαι άρρωστος και αηδιαστικός»

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον δημοσιογράφου του Reuters, αποκαλώντας τον «άρρωστο» και «αηδιαστικό». Το περιστατικό έλαβε χώρα την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, έξω από το προεδρικό αεροσκάφος, κατά τη διάρκεια δηλώσεων. Η έντονη αντίδραση του Τραμπ προκλήθηκε από ερώτηση σχετικά με την ακύρωση προεκλογικής του συγκέντρωσης και την κατάσταση της υγείας του.

Η αφορμή της επίθεσης: Ερώτηση για την υγεία του προέδρου

Η αφορμή για το ξέσπασμα του Ντόναλντ Τραμπ δόθηκε όταν ένας δημοσιογράφος του Reuters τον ρώτησε για τους λόγους που οδήγησαν στην ακύρωση μιας προεκλογικής του συγκέντρωσης στο Κάνσας. Ο δημοσιογράφος, συγκεκριμένα, θέλησε να μάθει αν η ακύρωση αυτή σχετιζόταν με κόπωση από τα συνεχή ταξίδια.

Η ερώτηση αυτή πυροδότησε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου. Χωρίς δισταγμό, ο Τραμπ αποκάλεσε τον δημοσιογράφο «άρρωστο» και «αηδιαστικό», εκφράζοντας την ενόχλησή του για την αναφορά στην υγεία του και τα ταξίδια του προεκλογικού του αγώνα.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Στην αρχή της λεκτικής του επίθεσης, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε κατά του πρακτορείου, δηλώνοντας ότι «Το Reuters είναι απαίσιο». Στη συνέχεια, εστίασε στον ίδιο τον δημοσιογράφο, σχολιάζοντας την εμφάνισή του με σκληρά λόγια. «Δείτε αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Κοιτάξτε πόσο άσχημα δείχνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά τις φήμες που κυκλοφορούσαν για ενδεχόμενη επιδείνωση της υγείας του, την οποία συνέδεαν με τα συνεχή προεκλογικά ταξίδια. Δήλωσε επίσης ότι δεν υπήρχε λόγος να μεταβεί στο Κάνσας, προσθέτοντας ότι την επόμενη ημέρα, Παρασκευή, θα ταξίδευε στη Φλόριντα.

Πριν αποχωρήσει, γυρνώντας την πλάτη του στους δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε την επίθεση στον δημοσιογράφο. «Με ακολουθείς δύο εβδομάδες, αισθάνομαι υπέροχα. Είσαι αηδιαστικός. Συγκεντρώσου, δείχνεις απαίσιος», κατέληξε, ολοκληρώνοντας το παραλήρημά του.

Μακροχρόνια κόντρα με τα μέσα ενημέρωσης

Η ένταση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των μέσων ενημέρωσης δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο, καθώς η κόντρα του με μεγάλα αμερικανικά μέσα έχει μακρά ιστορία. Πέραν του Reuters, ο πρώην πρόεδρος έχει εκφράσει επανειλημμένα την δυσαρέσκειά του και έχει ασκήσει σκληρή κριτική σε πρακτορεία όπως το CNN και οι New York Times, καθώς και σε άλλα αμερικανικά μέσα.

Στο παρελθόν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει αυτά τα μέσα για προπαγάνδα, υποστηρίζοντας ότι η κάλυψη των γεγονότων από μέρους τους δεν είναι αντικειμενική. Αυτή η στάση έχει οδηγήσει σε συχνές αντιπαραθέσεις και δημόσιες συγκρούσεις με εκπροσώπους του Τύπου, διαμορφώνοντας ένα κλίμα έντασης στις σχέσεις του με τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Το μποϊκοτάζ των μέσων ενημέρωσης

Η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης έφτασε στο αποκορύφωμά της στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν ορισμένα από αυτά ανακοίνωσαν μια μορφή μποϊκοτάζ. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε μια σημαντική αντίδραση στην στάση του πρώην προέδρου απέναντι στον Τύπο.

Στο πλαίσιο αυτού του μποϊκοτάζ, τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης επέλεξαν να παρουσιάζουν πλάνα από τις δημόσιες εμφανίσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο με κλειστό τον ήχο. Αυτή η τακτική επέτρεψε την οπτική κάλυψη των γεγονότων, αλλά απέκλεισε τη μετάδοση των δηλώσεών του, σηματοδοτώντας μια πρωτοφανή κίνηση στην κάλυψη της πολιτικής επικαιρότητας.

Με πληροφορίες από: Newsit