Η Μπριτ ΜακΧένρι μίλησε για το επεισόδιο στο NBA: «Μου είπε ότι θα με βιάσουν ομαδικά»

Η Μπριτ ΜακΧένρι, πρώην ρεπόρτερ του ESPN, παρουσίασε τις δικές της εξηγήσεις για ένα επεισόδιο που εκτυλίχθηκε σε αγώνα του NBA στην Ουάσινγκτον. Το περιστατικό αυτό φέρεται να οδήγησε στην απόλυσή της μόλις 24 ώρες μετά την προαγωγή της στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι λεπτομέρειες του συμβάντος δόθηκαν από την ίδια μέσω βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, περιγράφοντας την ένταση που δημιουργήθηκε στις κερκίδες του γηπέδου.

Η αρχή της έντασης στο γήπεδο

Σύμφωνα με την αφήγηση της ΜακΧένρι, η ένταση στον αγώνα του NBA ξεκίνησε όταν η ίδια αποφάσισε να υπερασπιστεί το σούπερ μόντελ Γουίνι Χάρλοου. Η Χάρλοου είναι η αρραβωνιαστικιά του σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Κάιλ Κούζμα, και βρέθηκε στο στόχαστρο προσβλητικών σχολίων από έναν θεατή.

Ο συγκεκριμένος θεατής σχολίαζε αρνητικά την εμφάνιση της Χάρλοου, κάνοντας παράλληλα αναφορές στη λεύκη, την αυτοάνομη δερματική πάθηση που προκαλεί απώλεια της χρωστικής σε ορισμένα σημεία του δέρματος. Η ΜακΧένρι, αντιδρώντας στα σχόλια, παραδέχθηκε ότι έκανε ένα ειρωνικό σχόλιο προς τον άνδρα, λέγοντας: «Α, είμαι σίγουρη ότι η κοπέλα σου είναι πραγματικά όμορφη, έτσι δεν είναι;».

Η κλιμάκωση και οι προσβολές

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ένας άλλος θεατής αντέδρασε έντονα στο σχόλιο της ΜακΧένρι. Ο άνδρας αυτός φέρεται να της απευθύνθηκε με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, λέγοντας: «Γιατί δεν το βουλώνεις, ηλίθια σκύλα;».

Η πρώην ρεπόρτερ του ESPN απάντησε άμεσα στον άνδρα, δηλώνοντας: «Δεν μιλούσα καν σε εσένα. Ποιος είσαι;». Μετά από αυτή την ανταλλαγή κουβέντων, η ένταση αυξήθηκε περαιτέρω, οδηγώντας σε μια πιο τεταμένη ατμόσφαιρα μεταξύ των παρευρισκομένων.

Απομάκρυνση και επιστροφή

Λόγω της κλιμάκωσης της κατάστασης, η Μπριτ ΜακΧένρι και η φίλη της απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους και οδηγήθηκαν προς τα κυλικεία του γηπέδου. Εκεί, ένας εργαζόμενος του γηπέδου προσφέρθηκε να τις βοηθήσει, προτείνοντας να τις μεταφέρει σε άλλες, πιο ήσυχες θέσεις, μακριά από τους θεατές που προκάλεσαν το επεισόδιο.

Ωστόσο, η ΜακΧένρι αποφάσισε να επιστρέψει στις αρχικές τους θέσεις, εξηγώντας ότι θεώρησε πως δεν έπρεπε να αποχωρήσουν εξαιτίας της συμπεριφοράς των άλλων θεατών. Παρόλα αυτά, η ίδια παραδέχθηκε εκ των υστέρων ότι «Εκ των υστέρων, θα ήθελα να είχαμε φύγει», εκφράζοντας τη λύπη της για την επιλογή αυτή.

Οι απειλές και η αντίδραση

Με την επιστροφή της ΜακΧένρι και της φίλης της στις θέσεις τους, οι άνδρες που είχαν προκαλέσει την ένταση φέρονται να συνέχισαν την επιθετική τους συμπεριφορά. Σύμφωνα με την αφήγηση της ΜακΧένρι, οι θεατές πέταξαν ποτά και άλλα αντικείμενα προς το μέρος τους, καθώς και προς τον εργαζόμενο του γηπέδου που προσπάθησε να τις βοηθήσει.

Η κατάσταση έφτασε στο αποκορύφωμα όταν ένας από τους άνδρες φέρεται να προχώρησε σε ένα ιδιαίτερα απειλητικό και σεξουαλικά προσβλητικό σχόλιο. Η ΜακΧένρι υποστήριξε ότι ο «βασικός πρωταγωνιστής» της είπε κάτι «πραγματικά αποκρουστικό», συγκεκριμένα ότι «θα έπρεπε να με βιάσουν ομαδικά έξω από το γήπεδο». Ως αντίδραση σε αυτή την απειλή, η ΜακΧένρι πέταξε την υπόλοιπη μπίρα που κρατούσε προς την κατεύθυνση των ανδρών.

Η παραδοχή εκ των υστέρων

Η Μπριτ ΜακΧένρι, αναλογιζόμενη το σύνολο του επεισοδίου, εξέφρασε τη μεταμέλειά της για ορισμένες από τις επιλογές της. Ενώ υπερασπίστηκε την αρχική της αντίδραση στην υπεράσπιση της Γουίνι Χάρλοου, παραδέχθηκε ότι το ειρωνικό της σχόλιο «μάλλον δεν θα έπρεπε να το είχα κάνει».

Επιπλέον, η απόφασή της να επιστρέψει στις θέσεις τους μετά την απομάκρυνση, αντί να αποχωρήσει οριστικά από το σημείο, ήταν κάτι που εκ των υστέρων θα άλλαζε. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εκ των υστέρων, θα ήθελα να είχαμε φύγει», υπογραμμίζοντας την επιθυμία της να είχε αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και οι σοβαρές απειλές που δέχτηκε.

Με πληροφορίες από: Newsit