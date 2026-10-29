Προειδοποιητικά σημάδια στην αγορά κατοικίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

Η ελληνική αγορά κατοικίας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα και ιδιαίτερα σύνθετη πραγματικότητα, καθώς οι τιμές των ακινήτων έχουν ξεπεράσει τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2008. Παρά την αύξηση των εκταμιεύσεων στεγαστικών δανείων, διαμορφώνονται ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ταυτόχρονα, στοιχεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και τη Eurostat αποκαλύπτουν την αυξανόμενη οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Άνοδος στις εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων ανήλθαν σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό καταγράφει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οπότε οι εκταμιεύσεις είχαν φτάσει τα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 37,5%, η οποία αποτυπώνει την ενίσχυση της τραπεζικής χρηματοδότησης στην αγορά κατοικίας. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με την εφαρμογή των στεγαστικών προγ.

Ανησυχητική αύξηση στα «κόκκινα» δάνεια

Παρά την αύξηση των εκταμιεύσεων, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτυπώνουν και μια ανησυχητική τάση. Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 14%.

Επιπλέον, τα ήδη ρυθμισμένα στεγαστικά δάνεια που βρίσκονται εκ νέου σε κατάσταση μη εξυπηρέτησης κατέγραψαν αύξηση 21,6%. Οι πιέσεις αυτές διαμορφώνονται ολοένα και περισσότερο για τα ελληνικά νοικοκυριά, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Η απόκλιση τιμών ακινήτων και εισοδημάτων

Η εξέλιξη στην αγορά κατοικίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα υπό το πρίσμα των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Eurostat. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη συνεχώς διευρυνόμενη απόσταση μεταξύ του κόστους κατοικίας και των πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων των νοικοκυριών.

Ειδικότερα, οι τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί κατά 85% από το 2016, ενώ τα εισοδήματα των νοικοκυριών έχουν καταγράψει άνοδο μόλις 47% την ίδια περίοδο. Αυτή η απόκλιση δεν δυσχεραίνει μόνο την πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση, αλλά θέτει υπό αυξανόμενη πίεση και τη δυνατότητα των υφιστάμενων δανειοληπτών να ανταποκρίνονται με συνέπεια στις στεγαστικές τους υποχρεώσεις σε βάθος χρόνου.

Η Ελλάδα πρώτη στις καθυστερήσεις πληρωμών στην ΕΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό καθυστερήσεων πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας το 41,8%. Το ποσοστό αυτό ενισχύει την εικόνα της οικονομικής πίεσης που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η συγκεκριμένη επίδοση υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεών τους, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την απόκλιση μεταξύ του κόστους κατοικίας και των διαθέσιμων εισοδημάτων.

Η προειδοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η προειδοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Η κεντρική τράπεζα αναδεικνύει ένα κρίσιμο ερώτημα σχετικά με τη βιωσιμότητα της ανοδικής πορείας της αγοράς κατοικίας.

Το ερώτημα αυτό αφορά το αν μπορεί η αγορά να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, όταν η οικονομική δυνατότητα των νοικοκυριών να αποκτήσουν και να διατηρήσουν την κατοικία τους δέχεται ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις. Η κατάσταση αυτή απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά ακινήτων και την οικονομία των νοικοκυριών.

Με πληροφορίες από: Enikos