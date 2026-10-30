Κυβερνοεπίθεση «μαμούθ» στην Binance: Χάκερ άρπαξαν κρυπτονομίσματα αξίας 6,3 δισ. δολαρίων

Μία από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις που έχουν καταγραφεί στον χώρο των κρυπτονομισμάτων φέρεται να σημειώθηκε σε βάρος της Binance, μίας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση μέσα σε μόλις 20 λεπτά.

Ειδικοί εκτιμούν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται ομάδα χάκερ που συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα, ενώ το μέγεθος και η ταχύτητα της κλοπής χαρακτηρίζονται εξαιρετικά.

Η αντίδραση της Binance και η διαβεβαίωση

Η Binance, μετά τον εντοπισμό της παραβίασης, ανακοίνωσε ότι εξετάζει επειγόντως τις συνθήκες της επίθεσης. Ως άμεσο μέτρο, προχώρησε σε προσωρινή αναστολή καταθέσεων και αναλήψεων, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία και την ασφάλεια των συστημάτων της.

Παράλληλα, η εταιρεία διαβεβαίωσε τους πελάτες της ότι τα κεφάλαιά τους παραμένουν ασφαλή. Δεσμεύτηκε επίσης πως θα καλυφθούν οι απώλειες που προκλήθηκαν από την κυβερνοεπίθεση, δείχνοντας την πρόθεσή της να προστατεύσει τους χρήστες της από τις συνέπειες αυτής της μεγάλης κλοπής.

Ο τρόπος δράσης των χάκερ

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Binance, οι δράστες επέδειξαν αξιοσημείωτη ταχύτητα και οργάνωση. Κατάφεραν να μετακινήσουν δισεκατομμύρια δολάρια μέσω οκτώ διαφορετικών δικτύων blockchain, πραγματοποιώντας τις κινήσεις αυτές μέσα σε περίπου 15 λεπτά.

Αυτή η μέθοδος δράσης υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της επίθεσης και την ικανότητα των χάκερ να εκμεταλλευτούν πολλαπλά συστήματα ταυτόχρονα, καθιστώντας την παρακολούθηση και την ανάσχεση της κλοπής ιδιαίτερα δύσκολη.

Μία επίθεση άνευ προηγουμένου

Ο Άρι Ρέντμπορντ, επικεφαλής πολιτικής της TRM Labs, χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετική τόσο ως προς το μέγεθος της κλοπής όσο και ως προς την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι δράστες. «Πρόκειται για μια εξαιρετική κυβερνοεπίθεση, τόσο λόγω του μεγέθους της όσο και λόγω της αντίδρασης που προκάλεσε. Ελάχιστα χρηματοπιστωτικά συστήματα έχουν αντιμετωπίσει κλοπή τέτοιας κλίμακας», δήλωσε στο Sky News.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η επίθεση αποδεικνύει πόσο ευάλωτες μπορούν να αποδειχθούν ακόμη και μεγάλες πλατφόρμες απέναντι σε ιδιαίτερα οργανωμένες ομάδες κυβερνοεγκληματιών. Εφόσον επιβεβαιωθεί το συνολικό ύψος των απωλειών, η επίθεση θα ξεπεράσει κατά πολύ την κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την πλατφόρμα Bybit το 2025, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Προσπάθειες ανάκτησης

Μετά τον εντοπισμό της παραβίασης, δρομολογήθηκαν άμεσα ενέργειες για την ανάσχεση της περαιτέρω διασποράς των κλεμμένων κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας μεγαλύτερης των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μια προσπάθεια να αποτραπεί η ρευστοποίηση των κρυπτονομισμάτων από τους δράστες και να περιοριστεί η ζημιά που προκλήθηκε από την κυβερνοεπίθεση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr