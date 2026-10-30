Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Προειδοποιήσεις για βλάβες στο σύστημα ασφαλείας 23 ημέρες πριν την τραγωδία

Εξακολουθούν να σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες στα συντρίμμια των δύο τρένων που συγκρούστηκαν στην Ισπανία, οδηγώντας στον θάνατο 69 ανθρώπους. Το σιδηροδρομικό δυστύχημα συνέβη στην Τολέδο την Τετάρτη, όταν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας χτύπησε ένα ακινητοποιημένο τρένο. Νεότερες πληροφορίες που έρχονται στο φως προκαλούν νέα ερωτήματα για τα συστήματα ασφαλείας στο δίκτυο της Ισπανίας και τις εντολές που δόθηκαν από τα κέντρα ελέγχου πριν από την τραγωδία.

Η φονική σύγκρουση στην Τολέδο

Η πρώτη τεχνική έκθεση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα δείχνει ότι το τρένο υψηλής ταχύτητας Renfe AVE είχε αναπτύξει ταχύτητα από 160 έως 200 χλμ την ώρα. Με αυτή την ιλιγγιώδη ταχύτητα, το Renfe AVE χτύπησε στο πίσω μέρος το τρένο Iryo, το οποίο βρίσκονταν ακινητοποιημένο στην Τολέδο της Ισπανίας.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που οι συρμοί των τρένων μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα σιδερικών. Επιπλέον, άλλοι συρμοί εκτροχιάστηκαν και έπεσαν από τον λόφο, επιβεβαιώνοντας την τεράστια δύναμη της πρόσκρουσης και το μέγεθος της καταστροφής που προκλήθηκε.

Οι προσπάθειες του μηχανοδηγού και η επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου

Πριν από τη σύγκρουση, ο μηχανοδηγός του τρένου Iryo είχε προσπαθήσει να ξεκινήσει το τρένο δύο φορές, χωρίς επιτυχία. Στη συνέχεια, ζήτησε βοήθεια από το κέντρο ελέγχου της εταιρείας, επικοινωνώντας για την επίλυση του ζητήματος που είχε προκύψει.

Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως, κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου, το ακινητοποιημένο τρένο Iryo χτυπήθηκε από το Renfe AVE. Αυτή η εξέλιξη προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Η προειδοποίηση της Iryo για το σύστημα LZB

Είκοσι τρεις ημέρες πριν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Iryo, Fabrizio Favara, είχε προειδοποιήσει για τη συχνότητα βλαβών στο σύστημα ασφαλείας LZB των τρένων της εταιρείας. Η προειδοποίηση αφορούσε τη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Σεβίλλης, στην οποία σημειώθηκε και το τραγικό συμβάν.

Μιλώντας στη Γερουσία, ο Fabrizio Favara είχε αναφέρει πως οι συγκεκριμένες βλάβες ανάγκαζαν τα τρένα να ακινητοποιηθούν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απαιτείται «σημαντικός χρόνος» για να μπορέσουν τα τρένα να συνεχίσουν την «κανονική λειτουργία» τους, αναδεικνύοντας ένα υφιστάμενο πρόβλημα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Το παλιό σύστημα ασφαλείας και οι δυσλειτουργίες

Ο Fabrizio Favara είχε χαρακτηρίσει το σύστημα LZB ως «ένα ασφαλές σύστημα, αλλά αρκετά παλιό». Είχε επίσης υποδείξει ότι «το τρένο δεν μπορεί να κινηθεί» όταν το σύστημα ασφαλείας LZB αποσυνδεθεί, κάτι που εξηγεί γιατί τα τρένα ακινητοποιούνταν.

Η προειδοποίηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τα θλιβερά γεγονότα της Τετάρτης. Μια δυσλειτουργία στο σύστημα LZB προκάλεσε την αυτόματη διακοπή λειτουργίας έξι τρένων, συμπεριλαμβανομένων των τρένων υψηλής ταχύτητας Renfe AVE και Iryo που ταξίδευαν προς την ίδια κατεύθυνση, λίγο πριν τη μοιραία σύγκρουση.

Με πληροφορίες από: Newsit