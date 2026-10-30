Κυβερνοεπίθεση στη Binance: Χάκερ άρπαξαν κρυπτονομίσματα αξίας 6,3 δισ. δολαρίων σε 20 λεπτά

Μία από τις πιο εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις που έχουν καταγραφεί στην ιστορία έλαβε χώρα στην πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance. Χάκερ κατάφεραν να αποσπάσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Η πρωτοφανής αυτή επίθεση προκάλεσε αναταραχή στην αγορά των κρυπτονομισμάτων και κινητοποίησε άμεσα την πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η ταυτότητα των δραστών και η προετοιμασία της επίθεσης

Πίσω από την εντυπωσιακή αυτή επίθεση φέρεται να βρίσκεται η TraderTraitor, μια επίλεκτη ομάδα χάκερ με έδρα τη Βόρεια Κορέα. Η εκτίμηση αυτή προέρχεται από την εταιρεία ανάλυσης blockchain TRM Labs, η οποία παρακολουθεί τις δραστηριότητες στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η ίδια ομάδα έχει συνδεθεί από το FBI με την κλοπή 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πλατφόρμα Bybit το 2025, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπειρία και τις ικανότητές της σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Οι δράστες φέρονται να είχαν προετοιμάσει την επιχείρησή τους για τουλάχιστον 36 ώρες πριν την τελική επίθεση. Αυτή η μακρά περίοδος προετοιμασίας τους επέτρεψε να οργανώσουν μεθοδικά τη μεταφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω διαφορετικών δικτύων blockchain, εξασφαλίζοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της κλοπής σε ελάχιστο χρόνο.

Η σοβαρότητα της κυβερνοεπίθεσης

Ο Άρι Ρέντμπορντ, επικεφαλής πολιτικής της TRM Labs, χαρακτήρισε την επίθεση ως εξαιρετικά σοβαρή. Τόνισε ότι η σοβαρότητα της επίθεσης οφείλεται τόσο στο τεράστιο μέγεθός της όσο και στην εκπληκτική ταχύτητα με την οποία πραγματοποιήθηκε. Ο Ρέντμπορντ επισήμανε ότι ελάχιστα χρηματοπιστωτικά συστήματα παγκοσμίως έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με κλοπή τέτοιας κλίμακας, γεγονός που αναδεικνύει την πρωτοφανή φύση του περιστατικού.

Άμεσα μέτρα και οι απώλειες

Μετά τον εντοπισμό της παραβίασης, λήφθηκαν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών. Πάγωσαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο να αποτραπεί η περαιτέρω μετακίνησή τους από τους δράστες. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της TRM Labs, οι χάκερ εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο Bitcoin και Ether, η αξία των οποίων ανέρχεται σε περίπου 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η πλατφόρμα Binance προχώρησε στην ανακοίνωση της προσωρινής αναστολής των καταθέσεων και αναλήψεων, ως άμεσο μέτρο αντιμετώπισης της κατάστασης. Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους περισσότερους από 335 εκατομμύρια χρήστες της ότι τα κεφάλαιά τους είναι ασφαλή. Η εταιρεία δεσμεύτηκε επίσης ότι θα καλύψει όλες τις απώλειες που προέκυψαν από την κυβερνοεπίθεση, προσπαθώντας να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της κοινότητας.

Επιπτώσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων

Η είδηση της μεγάλης αυτής κυβερνοεπίθεσης προκάλεσε άμεση αναταραχή στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Το Bitcoin, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, σημείωσε υποχώρηση κατά περίπου 5%, φτάνοντας τα 77.000 δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε το Sky News. Η πτώση αυτή αντικατοπτρίζει την ανησυχία των επενδυτών και την ευαισθησία της αγοράς σε περιστατικά ασφαλείας τέτοιου μεγέθους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis