Η έβδομη άτυπη ψηφοφορία για τον επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

Η έβδομη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 13:30, ώρα Νέας Υόρκης. Η διαδικασία θα διεξαχθεί υπό ελληνική προεδρία και περιλαμβάνει τη συμμετοχή επτά υποψηφίων. Στην κούρσα της διαδοχής εισέρχεται και η Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με ενιαία ψηφοδέλτια, χωρίς χρωματική διάκριση μεταξύ των ψήφων.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας

Η επερχόμενη ψηφοφορία θα διεξαχθεί με ενιαία ψηφοδέλτια, μια μέθοδο που δεν προβλέπει χρωματική διάκριση μεταξύ των ψήφων των πέντε Μόνιμων και των δέκα Εκλεγμένων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί επιστροφή σε προηγούμενη διαδικασία, καθώς στον έκτο γύρο είχαν χρησιμοποιηθεί χρωματικά διαφοροποιημένα ψηφοδέλτια. Ο στόχος των χρωματικά διαφοροποιημένων ψηφοδελτίων ήταν να καταγράφεται χωριστά η στάση των Μόνιμων Μελών.

Οι άτυπες ψηφοφορίες έχουν ως σκοπό την αποτίμηση της υποστήριξης που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι. Αυτό γίνεται πριν το Συμβούλιο Ασφαλείας διατυπώσει την επίσημη σύστασή του προς τη Γενική Συνέλευση, μέσω μιας απόφασης που υιοθετείται σε ιδιωτική συνεδρίαση. Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Καταστατικού Χάρτη, ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Την καταμέτρηση των ψήφων αναλαμβάνουν η Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι υποψήφιοι του έβδομου γύρου

Στον έβδομο γύρο της ψηφοφορίας αναμένεται να συμμετάσχουν επτά υποψήφιοι. Αυτοί είναι η Ιβόν Α-Μπάκι από τον Ισημερινό, η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα Γκαρσές, επίσης από τον Ισημερινό, ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι από την Αργεντινή, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα, η Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ από τη Γουιάνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάκι Σαλ από τη Σενεγάλη απέσυρε την υποψηφιότητά του στις 17 Οκτωβρίου. Η απόσυρση αυτή έγινε μετά τον έκτο γύρο της ψηφοφορίας, στον οποίο ο Σενεγαλέζος υποψήφιος έλαβε πέντε ψήφους ενθάρρυνσης και δέκα ψήφους αποθάρρυνσης. Από τις δέκα ψήφους αποθάρρυνσης, οι τρεις προήλθαν από Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η είσοδος της Λάνα Νουσεϊμπέ

Η Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ προτάθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 21 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την είσοδό της στη διαδικασία επιλογής του Γενικού Γραμματέα. Η υποψήφια από τα ΗΑΕ συμμετείχε σε διαδραστικό διάλογο με τη Γενική Συνέλευση στις 27 Οκτωβρίου. Επιπλέον, είχε άτυπο διάλογο με το Συμβούλιο Ασφαλείας, κατά τον οποίο παρουσίασε το όραμά της για την περίπτωση που αναλάβει τη θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται στο Security Council Report, η επιστροφή στα ενιαία ψηφοδέλτια συζητήθηκε σε άτυπη συνάντηση των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα μετά τον διάλογο που είχε η Λάνα Νουσεϊμπέ με τα μέλη του Συμβουλίου.

Διαφωνίες για τα ψηφοδέλτια

Κατά τη συζήτηση για τη διαδικασία της ψηφοφορίας, υπήρξαν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το Μπαχρέιν, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης των χρωματικά διαφοροποιημένων ψηφοδελτίων. Ωστόσο, η πλειονότητα των μελών του Συμβουλίου προτίμησε την επιστροφή στην προηγούμενη διαδικασία, δηλαδή τη χρήση ενιαίων ψηφοδελτίων.

Επιπροσθέτως, η Κολομβία και ο Παναμάς φέρονται να επισήμαναν ένα ζήτημα σχετικά με τη νέα υποψηφιότητα της Λάνα Νουσεϊμπέ. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι η υποψηφιότητα αυτή δεν έχει δοκιμαστεί στον ίδιο βαθμό με εκείνες που συμμετείχαν στους προηγούμενους γύρους ψηφοφορίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki