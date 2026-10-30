Ένταση στο Μεξικό μετά τη σύλληψη υψηλόβαθμου στελέχους καρτέλ ναρκωτικών

Σκηνικό έντασης επικράτησε την Πέμπτη σε περιοχή του βόρειου Μεξικού, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ. Η κατάσταση αυτή προκλήθηκε μετά τη σύλληψη ενός υψηλόβαθμου στελέχους καρτέλ ναρκωτικών, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένους αποκλεισμούς δρόμων και πυρπολήσεις οχημάτων σε διάφορα σημεία. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Άξελ Κάρδενας, ο οποίος φέρεται να κατέχει σημαντική θέση σε μία από τις φατρίες του Καρτέλ του Κόλπου, πυροδοτώντας άμεσα αντιδράσεις βίας στην ευρύτερη περιοχή.

Η επιχείρηση σύλληψης και οι πρώτες αντιδράσεις

Η επιχείρηση των αρχών για τη σύλληψη του Άξελ Κάρδενας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην πόλη Ματαμόρος, η οποία βρίσκεται στην πολιτεία Ταμαουλίπας. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις από το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού, ο Κάρδενας συνελήφθη από δυνάμεις του μεξικανικού στρατού. Η σύλληψη αυτή, ενός τόσο υψηλόβαθμου στελέχους, πυροδότησε άμεσα ένα κύμα βίαιων αντιδράσεων σε όλη την περιοχή.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης των αρχών, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκαν στην περιοχή διαπίστωσαν την πυρπόληση οχημάτων και τον αποκλεισμό σημαντικών οδικών αρτηριών. Τα περιστατικά βίας καταγράφηκαν ως άμεση απάντηση στην κίνηση των δυνάμεων ασφαλείας, δημιουργώντας ένα κλίμα αναταραχής και ανασφάλειας.

Ο ρόλος του συλληφθέντος και οι οικογενειακές του διασυνδέσεις

Ο Άξελ Κάρδενας έχει αναγνωριστεί ως ένα κεντρικό πρόσωπο στον κόσμο των καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού. Συγκεκριμένα, φέρεται να αποτελεί το Νο2 της φατρίας «Los Ciclones» του Καρτέλ του Κόλπου. Η θέση του αυτή υποδηλώνει την επιρροή του και τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτιζε στις παράνομες δραστηριότητες της συγκεκριμένης οργάνωσης, καθιστώντας τη σύλληψή του ιδιαίτερα σημαντική.

Επιπλέον, ο Άξελ Κάρδενας διαθέτει ισχυρές οικογενειακές διασυνδέσεις στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι γιος του Χοσέ Αλφρέδο Κάρδενας, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός με το ψευδώνυμο «El Contador», και ανιψιός του διαβόητου καπό Οσιέλ Κάρδενας Γκιγιέν. Μετά τη σύλληψή του, ο Άξελ Κάρδενας μεταφέρθηκε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στην Πόλη του Μεξικού, όπως αναφέρθηκε από τις αρχές.

Κλιμάκωση της βίας και τακτικές των καρτέλ

Ως άμεση απάντηση στη σύλληψη του Κάρδενας, μέλη του οργανωμένου εγκλήματος προχώρησαν σε μια σειρά από βίαιες και συντονισμένες ενέργειες με στόχο να εμποδίσουν την πρόοδο των αρχών. Χρησιμοποίησαν φορτηγά για να κλείσουν πολλαπλές οδικές αρτηρίες, πυρπόλησαν οχήματα σε διάφορα σημεία και έριξαν «ponchallantas», δηλαδή ειδικά καρφιά για λάστιχα, στους δρόμους. Αυτές οι τακτικές είχαν ως στόχο να δημιουργήσουν χάος, να καθυστερήσουν την αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας και να διευκολύνουν πιθανές διαφυγές.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των μελών του καρτέλ και των αρχών ήταν έντονες και κλιμακώθηκαν. Κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων, αναφέρθηκε ότι ένας φρουρός της Εθνικής Φρουράς τραυματίστηκε, γεγονός που υπογραμμίζει την επικινδυνότητα της κατάστασης. Η επιχείρηση για τη σύλληψη και η επακόλουθη βία πραγματοποιήθηκαν από κοινές δυνάμεις του Στρατού και της Εθνικής Φρουράς.

Εκτεταμένοι αποκλεισμοί και διεθνείς προειδοποιήσεις ασφαλείας

Η Γραμματεία Ασφαλείας της Ταμαουλίπας (Vocería de Seguridad de Tamaulipas) κατέγραψε και ανέφερε αποκλεισμούς σε τουλάχιστον οκτώ διαφορετικά σημεία της Ματαμόρος. Οι αποκλεισμοί επεκτάθηκαν και στην ευρύτερη βιομηχανική ζώνη της πόλης, καθώς και στις κασέτες διοδίων του Ρίο Μπράβο. Επιπλέον, επηρεάστηκε σοβαρά και το χιλιόμετρο 45 της εθνικής οδού Βικτόρια-Ματαμόρος, δείχνοντας την ευρεία έκταση των ενεργειών των καρτέλ και την προσπάθειά τους να παραλύσουν την κυκλοφορία.

Λόγω της σοβαρότητας και της έκτασης της κατάστασης, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό εξέδωσε άμεσα προειδοποιήσεις ασφαλείας προς τους πολίτες της που βρίσκονται στην περιοχή. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν προληπτικά κλεισίματα σε διεθνείς γέφυρες που συνδέουν την περιοχή με τα σύνορα των ΗΠΑ, στην πλευρά της Ταμαουλίπας. Αυτές οι ενέργειες υπογραμμίζουν την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή και την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων προστασίας για τους πολίτες και τις διεθνείς μετακινήσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos